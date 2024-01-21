Донал Глисон присоединился к касту нового фильма Гая Ричи

Фильм расскажет о двух разлученных брате и сестре, которые объединяются для крупного ограбления, чтобы найти мифологический источник молодости. Главным героям предстоит использовать свои знания истории, чтобы найти подсказки в эпическом приключении, которое изменит их жизнь и, возможно, приведет к бессмертию.
Планируется, что съемки начнутся в первом квартале этого года. Сообщается, что сценарий, написанный Джеймсом Вандербилтом, потряс руководство Skydance, и проект стал для студии приоритетным.
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