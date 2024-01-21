Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Донал Глисон присоединился к касту нового фильма Гая Ричи

21 января
2024 год

Новости кино >>
21 января 2024
Донал Глисон снимется в новом боевике Гая Ричи «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth) для AppleTV+ и Skydance, утверждает Deadline. Главные роли в картине исполнят Джон Красински и Натали Портман.

Донал Глисон присоединился к касту нового фильма Гая Ричи
фото: Deadline

Фильм расскажет о двух разлученных брате и сестре, которые объединяются для крупного ограбления, чтобы найти мифологический источник молодости. Главным героям предстоит использовать свои знания истории, чтобы найти подсказки в эпическом приключении, которое изменит их жизнь и, возможно, приведет к бессмертию.

Планируется, что съемки начнутся в первом квартале этого года. Сообщается, что сценарий, написанный Джеймсом Вандербилтом, потряс руководство Skydance, и проект стал для студии приоритетным.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   21.01.2024 - 14:09
Оценим, чем так сценарий поразил директоров)) Актерский состав собирается что надо, и это еще не конец. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
От «Вражды» до «Дюны»: 20 самых ожидаемых сериалов 2024 года
«Ограбление Казино»: Гангста стайл
Джон Красински и Натали Портман станут братом и сестрой в новом фильме Гая Ричи
«Переводчик»: Братство Гая Ричи
Конкурс двойников: С кем путают Дженнифер Лоуренс, Тома Харди и Владимира Вдовиченкова
персоны
Джеймс ВандербилтДонал ГлисонДжон КрасинскиНатали ПортманГай Ричи

анонс

Скорбим

Виталий Вашедский
20 января ушёл из жизни актёр Виталий Вашедский.
Алла Журавлёва
18 января ушла из жизни актриса Алла Журавлёва.
Александр Вонтов
17 января ушёл из жизни актёр Александр Вонтов.
Татьяна Легкобит
17 января ушла из жизни актриса Татьяна Легкобит.
Алексей Сдобнов
13 января ушёл из жизни актёр Алексей Сдобнов.

День рождения >>

Алексей Батанин
Андрей Кузнецов
Иван Мартынов (II)
Родион Нахапетов
Юрий Осипов
Михаил Сафронов
Николай Трофимов
Рустам Уразаев
Дмитрий Харатьян
Светлана Ходченкова
Малена Альтерио
Джина Дэвис
Альберто де Мендоса
Мадс Сьёгорд Петтерсен
Анна Полёны
Васил Попилиев
Мари Трентиньян
все родившиеся 21 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram