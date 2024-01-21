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Стартовали съемки третьего «Трона» с Джаредом Лето

21 января
2024 год

Новости кино >>
21 января 2024
Стартовали съемки третьего «Трона» с Джаредом Лето. Об этом рассказал режиссер картины Иоаким Реннинг, опубликовав в социальных сетях первый снимок с площадки.

Стартовали съемки третьего «Трона» с Джаредом Лето
фото: Иоаким Реннинг

Съемки должны были стартовать еще в августе, но были отложены из-за забастовок. Картина, в которой также играют Камерон Монахэн, Эван Питерс, Джоди Тернер-Смит и Грета Ли, должна стартовать в прокате в декабре 2025 года.

Первая часть вышла на экраны в 1982-м. Киберпанк Стивена Лисбергера рассказывает о молодом программисте Флинне (Джефф Бриджес), который оказывается «оцифрованным», попадая в компьютерную реальность. Сиквел 2010-го является продолжением этой истории. По сюжету сын Флинна (Гаррет Хедлунд) начинает расследовать таинственное исчезновение отца и перемещается в тот же виртуальный мир. Если действие предыдущих частей преимущественно происходило в цифровом мире, то в третьей части некая разумная программа проникает в мир людей, не готовых к такому контакту. Лето сыграет Ареса, представляющего воплощение искусственного интеллекта.
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№ 1
Виталий Пекарев   21.01.2024 - 16:37
Надеюсь, что стиль будет такой же, как у "Наследия". В 2010ом я был в восторге от второй части. Жалко, что за эти годы они только сейчас решили сделать продолжение читать далее>>
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