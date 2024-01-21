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Для сериала по «Гарри Поттеру» начали искать сценаристов

21 января
2024 год

Новости кино >>
21 января 2024
Началась активная работа над сериалом по «Гарри Поттеру». Как сообщает Deadline, в Лос-Анджелесе прошли первые встречи со сценаристами, на которых они представили свои идеи. Следующий тур питчингов пройдет уже в Великобритании.

Для сериала по «Гарри Поттеру» начали искать сценаристов
фото: Warner Bros.

Среди потенциальных кандидатов издание называет Марту ХиллерПоследнее королевство»), Кэтлин ДжорданМолодые охотницы за головами»), Тома МоранаЧас дьявола») и Майкла ЛесслиГолодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). В конечном итоге в проекте могут принять участие сразу несколько сценаристов.

Пока неясно, на каком этапе к процессу подключится Джоан Роулинг, живущая в Шотландии. Роулинг числится исполнительным продюсером проекта и, как ожидается, будет участвовать в принятии решений по шоу. Сериал, по словам гендиректора Warner Bros. Discovery Дэвида Заслава, охватит события всех книг и будет идти десять лет.
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