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Об Энтони Кидисе из Red Hot Chili Peppers снимут байопик

21 января
2024 год

Новости кино >>
21 января 2024
О лидере группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидисе снимут байопик, основанный на мемуарах музыканта «Red Hot Chili Peppers. Линии шрамов». Студия Universal Pictures приобрела права на книгу, которая вышла в 2004 году и стала бестселлером по версии The New York Times, уточняет Deadine.

Об Энтони Кидисе из Red Hot Chili Peppers снимут байопик
фото: Getty Images

Продюсерами проекта выступают сам Энтони Кидис, его менеджер Гай Осири и Брайан Грейзер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Игры разума». Мемуары солиста Red Hot Chili Peppers рассказывают о сложной истории его становления, борьбе с зависимостью и цене успеха, а также о том, как опыт Кидиса сформировал музыку, которую в конечном итоге полюбили миллионы.
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№ 1
Yanina Sokolova   21.01.2024 - 21:57
Музыкант заслужил. Люди с меньшими достижениями пишут про себя книги и снимают кино. Взять ту же Бузову)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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