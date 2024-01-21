Об Энтони Кидисе из Red Hot Chili Peppers снимут байопик

О лидере группы Red Hot Chili Peppers Энтони Кидисе снимут байопик, основанный на мемуарах музыканта «Red Hot Chili Peppers. Линии шрамов». Студия Universal Pictures приобрела права на книгу, которая вышла в 2004 году и стала бестселлером по версии The New York Times, уточняет Deadine.
фото: Getty Images
Продюсерами проекта выступают сам Энтони Кидис, его менеджер Гай Осири и Брайан Грейзер, обладатель премии «Оскар» за фильм «Игры разума». Мемуары солиста Red Hot Chili Peppers рассказывают о сложной истории его становления, борьбе с зависимостью и цене успеха, а также о том, как опыт Кидиса сформировал музыку, которую в конечном итоге полюбили миллионы.
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