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Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга»

22 января
2024 год

Новости кино >>
22 января 2024
Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер третьего сезона русского народного фэнтези «Сергий против нечисти». В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга — новая героиня в исполнении Елены Подкаминской.


В современной Москве начинают пропадать знаменитости и обычные люди. Дело нечистое, потому что за всеми преступлениями стоит настоящая нечисть. За расследования могут взяться лишь двое — охотник за нечистью Сергий и очаровательная капитан полиции Катя. День за днем герои сталкиваются с фольклорными тварями и рискуют своими жизнями. А чувства, которые вспыхивают между напарниками, только помогают темным силам в этом противостоянии. Ведь ради спасения Кати Сергий вынужден заключить сомнительную сделку с Ягой.

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Главные роли в сериале сыграли Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Ян Цапник, Дмитрий Красилов, Софья Володчинская, Андрей Кулаков, Сергей Степин, Наталья Тетенова и Михаил Тарабукин. Постановщиком новых серий выступил Андрей ВолгинЛюбовь-морковь. Восстание машин»).

Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга»

«Моя Яга — она неожиданная! — призналась Елена Подкаминская. — Если у классика «любовь и голод правят миром», то в системе координат моей Яги миром правят похоть и вожделение. Вот уж кто претендент на звание «Самая изобретательная сексуальная особа». Признаться, я не считаю себя актрисой эпизодических вкраплений, я люблю, когда всё подробно, много, есть возможность разогнаться, найти образ и посуществовать в нем как следует. Но удовольствие, которое я получила от общения и работы с режиссёром и партнерами, атмосфера на площадке, интересный образ моей героини разрешили все мои сомнения и дали возможность даже за этот короткий период сделать что-то увлекательное и убедительное. Во всяком случае, я на это очень надеюсь».

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Фантастически смешная комедия о борце с фольклорной нечистью выйдет эксклюзивно на KION 1 февраля.
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Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга» фотографии
Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга» фотографии
Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга» фотографии
Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга» фотографии
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