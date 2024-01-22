Ягодка опять: Роман Маякин заключает сделку с Еленой Подкаминской в трейлере сериала «Сергий против нечисти. Яга»

Онлайн-кинотеатр KION представил трейлер третьего сезона русского народного фэнтези «Сергий против нечисти
». В продолжении истории главной злодейкой и противницей мракоборцев стала Яга — новая героиня в исполнении Елены Подкаминской
.
В современной Москве начинают пропадать знаменитости и обычные люди. Дело нечистое, потому что за всеми преступлениями стоит настоящая нечисть. За расследования могут взяться лишь двое — охотник за нечистью Сергий и очаровательная капитан полиции Катя. День за днем герои сталкиваются с фольклорными тварями и рискуют своими жизнями. А чувства, которые вспыхивают между напарниками, только помогают темным силам в этом противостоянии. Ведь ради спасения Кати Сергий вынужден заключить сомнительную сделку с Ягой.
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Главные роли в сериале сыграли Роман Маякин
, Лукерья Ильяшенко
, Елена Подкаминская
, Дмитрий Куличков
, Ирина Розанова
, Ян Цапник
, Дмитрий Красилов
, Софья Володчинская
, Андрей Кулаков
, Сергей Степин
, Наталья Тетенова
и Михаил Тарабукин
. Постановщиком новых серий выступил Андрей Волгин
(«Любовь-морковь. Восстание машин
»).
«Моя Яга — она неожиданная!
— призналась Елена Подкаминская. — Если у классика «любовь и голод правят миром», то в системе координат моей Яги миром правят похоть и вожделение. Вот уж кто претендент на звание «Самая изобретательная сексуальная особа». Признаться, я не считаю себя актрисой эпизодических вкраплений, я люблю, когда всё подробно, много, есть возможность разогнаться, найти образ и посуществовать в нем как следует. Но удовольствие, которое я получила от общения и работы с режиссёром и партнерами, атмосфера на площадке, интересный образ моей героини разрешили все мои сомнения и дали возможность даже за этот короткий период сделать что-то увлекательное и убедительное. Во всяком случае, я на это очень надеюсь
».
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