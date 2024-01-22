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Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!»

22 января
2024 год

Новости кино >>
22 января 2024
Стартовали съемки драмеди для всей семьи «Наш папа — Дед Мороз!» с Натальей Подольской и Дмитрием Чеботаревым в главных ролях. Режиссером картины выступает Ирина Гурьянова, а продюсером значится Оксана Барковская, уточняет пресс-служба фильма.

Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!»
фото: пресс-служба фильма «Наш папа - Дед Мороз!»

Главный герой Федор — несостоявшийся актер, который пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек, и тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство. Девочка Маша, увидев Деда Мороза, сразу решает, что именно этот Дед Мороз должен влюбиться в ее маму и стать папой для нее и для ее брата Толи.

В фильме также играют Ольга Науменко, Андрей Леонов, Кирилл Русин, Дарья Коныжева и другие. Производством занимается компания «СИНЕМА РЕВОЛЮШЕН». Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
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Оксана БарковскаяИрина ГурьяноваДарья КоныжеваАндрей ЛеоновОльга НауменкоКирилл РусинДмитрий Чеботарёв

фотографии >>
Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!» фотографии
Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!» фотографии
Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!» фотографии
Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!» фотографии
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