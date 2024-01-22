Наталья Подольская и Дмитрий Чеботарев поверят в чудо в драмеди «Наш папа – Дед Мороз!»

Главный герой Федор — несостоявшийся актер, который пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. 31 декабря он звонит в очередную дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек, и тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство. Девочка Маша, увидев Деда Мороза, сразу решает, что именно этот Дед Мороз должен влюбиться в ее маму и стать папой для нее и для ее брата Толи.
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