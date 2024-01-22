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Фильм документалиста Виктора Косаковского «Архитектон» вошел в основной конкурс Берлинале

22 января
2024 год

Новости кино >>
22 января 2024
Фильм одного из самых известных российских документалистов, автора «Гунды», Виктора Косаковского «Архитектон» (Architecton) вошел в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте смотра, который пройдет с 15 по 25 февраля. Жюри возглавит актриса Лупита Нионго.

Фильм документалиста Виктора Косаковского «Архитектон» вошел в основной конкурс Берлинале
фото: Berlinale.de

Снятый в Германии «Архитектон» рассказывает про древние постройки, сохранившиеся до наших дней. В основной конкурс фестиваля также вошли следующие картины: «Другой выход» (Another End) Пьеро Мессины, «Черный чай» (Black Tea) Абдеррахмана Сиссако, «Кухня» (La Cocina) Алонсо Руиспаласиоса, «Дагомея» (Dahomey) Мати Диоп, «Другой человек» (A Different Man) Аарона Шимберга, «Империя» (L'Empire) Брюно Дюмона, «Победа!» (Gloria!) Маргериты Викарио, «Застывшее время» (Hors du temps) Оливье Ассайаса, «От Хильды с любовью» (In Liebe, Eure Hilde) Андреаса Дрезена, «Мое любимое пирожное» (Keyke mahboobe man) Беташ Санэха и Мириам Моквадам, «Чужой язык» (Langue Etrangere) Клер Бюргер, «Кому я принадлежу» (Me el Ain) Мерьям Жубер, «Пепе» (Pepe) Нельсона Карлос Де Лос Сантос Ариаса, «Шамбала» (Shambhala) Мин Баадур Бам, «Смерть» (Sterben) Маттиаса Гласнера, «Купальня дьявола» (Des Teufels Bad) Северин Фиала и Вероники Франц, «Сыновья» (Vogter) Густава Меллера и «Нужды путешественника» (Yeohaengjaui pilyo) режиссера Хон Сан Су. Откроет Берлинале драма «Такие мелочи» Тима Милантса с Киллианом Мерфи.

«Мы особенно гордимся выбором этого года, который обеспечивает наилучший баланс между авторами, которыми мы дорожим и которыми восхищаемся, и новыми сильными голосами в сфере независимого кино. Выбор обусловлен, конечно же, разнообразием историй, а также, в еще большей степени, разнообразием жанров, которое должно показать широкие возможности языка кино», — говорит художественный руководитель смотра Карло Шатриан.
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№ 1
Angelika77   22.01.2024 - 18:19
Ну очень хорошая новость. Уверена фильм получился интересным, а главное полезным. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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