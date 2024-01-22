Дмитрий Пчела станет «Хамелеоном» 28 января

В ОПГ наркоторговцев внедряется агент ФСБ – Антон Старцев (Дмитрий Пчела). Он разработал сложную операцию, в результате которой главари всех банд будут вынуждены собраться в одном месте и в одно время, чтобы взять всех разом с поличным. Однако в силу обстоятельств Антон погибает. Вместо него отдел вербует его брата-близнеца Сергея – мелкого уголовника, который категорически не желает работать на ФСБ. У него в разгаре роман со Светланой (Мария Пирогова), и вообще, ему кажется, что его все в жизни устраивает. Но когда преступники берут в заложники его девушку, он вынужден занять место своего брата и продолжить выполнять задание по ликвидации ОПГ.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
«Сыграть братьев-близнецов было моей давней мечтой. Продюсер проекта Фуад Шабанов, с которым мы уже работали вместе в нескольких проектах, предложил попробоваться на главную роль, и я с радостью взялся за такую возможность. К тому же мне понравился сценарий, написанный Геннадием Шеиным. Один брат – Антон – серьезный, деловой и очень конкретный, работник спецслужб, который под прикрытием внедряется в банду наркоторговцев. Другой брат – Сергей – неудачник, веселый, коммуникабельный, обаятельный негодяй, даже попадая в опасные ситуации, умудряется не терять чувства юмора. Интересно было переключаться между героями, внешне схожими, но абсолютно разными внутри», — рассказывает Дмитрий Пчела.
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