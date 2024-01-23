Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи»

23 января
2024 год

Новости кино >>
23 января 2024
У оригинального аниме «Ниндзя Камуи» появился новый трейлер. Первый ролик с комментариями режиссера Сон Хо ПакаМагическая битва», «Магическая битва 0», «Бог старшей школы») можно посмотреть здесь. Сериал стартует 10 февраля на канале Adult Swim в блоке Toonami, а на следующий день появится на стриминговой платформе HBO Maх. Ниже ролик можно посмотреть с русскими субтитрами:


Синоби Джо Хиган нарушил кодекс и навсегда покинул клан, чтобы вести тихую семейную жизнь. Бывшие соратники выслеживают предателя и устраивают кровавую бойню. Чудом оставшийся в живых нукэнин (отступник) одержим местью за смерть жены и сына. С завидным упорством Джо противопоставляет древние навыки высокотехнологичному оружию, уничтожая смертоносных ниндзя и боевых киборгов. В это же время агенты ФБР расследуют дело о гибели его семьи.

Читать «Адский рай» — еще одна трагическая история о сбежавшем синоби
«Ниндзя Камуи» — проект режиссера Сон Хо Пака и его студии E&H ProductionМонстры: Сто три милости — Проклятие дракона»), созданный при содействии Sola EntertainmentУльтрамен: Финал», «Призрак в доспехах: SAC_2045»). Оригинальный чардиз придумал Такаси ОкадзакиАфросамурай», «Летние войны»).

Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи»

Сериал переосмысляет древние традиции синоби в современности и ближайшем будущем. Постановщик надеется, что «поклонникам понравятся напряженные сцены боев и человеческая драма с уникальными персонажами».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   23.01.2024 - 12:33
Трейлер выглядит интригующе. Пожалуй запишу в список для просмотра. Надеюсь будет в русском дубляже читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Стартовал второй сезон «Магической битвы» — вспоминаем, чем франшиза полюбилась фанатам
Агент Юта: «Магическая битва 0. Фильм» — аниме-блокбастер о первой любви и монстрах вины
Поиск по меткам
E&H ProductionSola Entertainment
фильмы
Афро самурайБог старшей школыЛетние войныМагическая битваМагическая битва 0. ФильмМонстры: Сто три милости — Проклятие драконаНиндзя КамуиПризрак в доспехах: SAC_2045Ультрамен: Финал

фотографии >>
Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи» фотографии
Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи» фотографии
Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи» фотографии
Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.
Виталий Вашедский
20 января ушёл из жизни актёр Виталий Вашедский.

День рождения >>

Мария Валешная
Филипп Горенштейн
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Дарья Мальчевская
Владимир Муравьёв
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Дидье Бурдон
Жанна Моро
Ричард Роксбург
Рэндольф Скотт
Тиффани Тиссен
Рутгер Хауэр
Ариадна Хиль
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram