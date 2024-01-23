Киборги, ФБР и месть: новый трейлер аниме «Ниндзя Камуи»

У оригинального аниме «Ниндзя Камуи
» появился новый трейлер. Первый ролик с комментариями режиссера Сон Хо Пака
(«Магическая битва
», «Магическая битва 0
», «Бог старшей школы
») можно посмотреть здесь
. Сериал стартует 10 февраля на канале Adult Swim
в блоке Toonami, а на следующий день появится на стриминговой платформе HBO Maх
. Ниже ролик можно посмотреть с русскими субтитрами:
Синоби
Джо Хиган нарушил кодекс и навсегда покинул клан, чтобы вести тихую семейную жизнь. Бывшие соратники выслеживают предателя и устраивают кровавую бойню. Чудом оставшийся в живых нукэнин (отступник) одержим местью за смерть жены и сына. С завидным упорством Джо противопоставляет древние навыки высокотехнологичному оружию, уничтожая смертоносных ниндзя и боевых киборгов. В это же время агенты ФБР расследуют дело о гибели его семьи.
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«Адский рай» — еще одна трагическая история о сбежавшем синоби
«Ниндзя Камуи» — проект режиссера Сон Хо Пака и его студии E&H Production
(«Монстры: Сто три милости — Проклятие дракона
»), созданный при содействии Sola Entertainment
(«Ультрамен: Финал
», «Призрак в доспехах: SAC_2045
»). Оригинальный чардиз придумал Такаси Окадзаки
(«Афросамурай
», «Летние войны
»).
Сериал переосмысляет древние традиции синоби в современности и ближайшем будущем. Постановщик надеется, что «поклонникам понравятся напряженные сцены боев и человеческая драма с уникальными персонажами
».
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