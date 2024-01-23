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Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля

23 января
2024 год

Новости кино >>
23 января 2024
На СТС 5 февраля в 19:30 стартует десятисерийная комедия «Котострофа», созданная при поддержке Института развития интернета. Согласно пресс-службе телеканала, главного героя — рыжего кота с непростым характером — озвучил Павел Деревянко. По сюжету с четвероногим персонажем может говорить только глава семейства Мягковых в исполнении Михаила Трухина. Компанию обоим составили Светлана Листова, Полина Гухман, Роман Мелдерс, Надежда Сысоева, Даниил Вахрушев, Анар, Светлана Камынина, Анна Банщикова и Дмитрий Лысенков.



По словам Деревянко, «идея оригинальная, по крайней мере я такого не видел, поэтому с удовольствием и впервые озвучил кота. Он гордый, с характером, воспитанный улицей. Я тоже, можно сказать, воспитан улицами Таганрога. Честно говоря, если бы я воплотился в теле животного, то скорей всего стал бы именно котом. Окружающие не раз говорили, что я похож. Я люблю котов, но приводить домой их пока не готов: с моим графиком животное заскучало бы».

Зрителям поведают про кота, живущего в старой квартире, куда переезжает семья Мягковых (Листова, Гухман, Мелдерс). Поймав своенравное животное, отец семейства (Трухин) наступает на сломанный удлинитель и получает сильный заряд тока. После такой «электротерапии» он начинает слышать кота и говорить с ним. И если поначалу Мягков хотел избавиться от рыжего наглеца, то со временем понимает, что дружба с котом может решить все проблемы.

Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Когда прочитал сценарий, то сразу понял, что этот сериал не про артистов. Как в "Альфе", когда главным героем был смешной и чудной хоботастый паренек, так и здесь главное — это кот. Соответственно, история показана его глазами. И конечно, зацепила трансформация моего героя, то, как человек меняется, когда начинает понимать язык животных. В этом нет ничего удивительного, у меня самого белая швейцарская овчарка, французский бульдог и бенгальский кот, и со всеми я разговариваю», — рассказал Михаил Трухин.

Роль рыжего кота в сериале исполнили сразу семь животных, которые занимали отдельное помещение и снимались по своему графику: каждому отводилось два рабочих часа в день и двухразовое питание.

Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля
фото: пресс-служба телеканала СТС

«Коты не поддаются дрессировке, и четырехсекундную сцену можно снимать всю смену просто потому, что у животного плохое настроение, — говорит режиссер комедии Урал Сафин. — На площадке у нас был основной актер и его дублеры. Если требовалась активность, брали энергичного кота, а если герой беседует с Мягковым — поспокойнее. По той же схеме работает и театр Куклачева».

Также появятся мыши, голуби и собаки, в том числе питомец Надежды Сысоевой, исполнившей роль хозяйки салона красоты для животных. «Наконец-то разрешили взять собаку на съемки. Более того Расти снялся за свой гонорар, — пошутила актриса. — На самом деле владельцы собак тоже обладают суперсилой понимать животных. Иногда кажется, что Расти даже произносит слова "мама" и "Надя"».
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АнарАнна БанщиковаДаниил ВахрушевПолина ГухманПавел ДеревянкоСветлана КамынинаСветлана ЛистоваДмитрий ЛысенковРоман МелдерсУрал СафинНадежда СысоеваМихаил Трухин
фильмы
АльфКотострофа

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Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля фотографии
Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля фотографии
Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля фотографии
Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля фотографии
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