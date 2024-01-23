Михаил Трухин заговорит с рыжим котом Павлом Деревянко 5 февраля

По словам Деревянко, «идея оригинальная, по крайней мере я такого не видел, поэтому с удовольствием и впервые озвучил кота. Он гордый, с характером, воспитанный улицей. Я тоже, можно сказать, воспитан улицами Таганрога. Честно говоря, если бы я воплотился в теле животного, то скорей всего стал бы именно котом. Окружающие не раз говорили, что я похож. Я люблю котов, но приводить домой их пока не готов: с моим графиком животное заскучало бы».
Зрителям поведают про кота, живущего в старой квартире, куда переезжает семья Мягковых (Листова, Гухман, Мелдерс). Поймав своенравное животное, отец семейства (Трухин) наступает на сломанный удлинитель и получает сильный заряд тока. После такой «электротерапии» он начинает слышать кота и говорить с ним. И если поначалу Мягков хотел избавиться от рыжего наглеца, то со временем понимает, что дружба с котом может решить все проблемы.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Когда прочитал сценарий, то сразу понял, что этот сериал не про артистов. Как в "Альфе", когда главным героем был смешной и чудной хоботастый паренек, так и здесь главное — это кот. Соответственно, история показана его глазами. И конечно, зацепила трансформация моего героя, то, как человек меняется, когда начинает понимать язык животных. В этом нет ничего удивительного, у меня самого белая швейцарская овчарка, французский бульдог и бенгальский кот, и со всеми я разговариваю», — рассказал Михаил Трухин.
Роль рыжего кота в сериале исполнили сразу семь животных, которые занимали отдельное помещение и снимались по своему графику: каждому отводилось два рабочих часа в день и двухразовое питание.
фото: пресс-служба телеканала СТС
«Коты не поддаются дрессировке, и четырехсекундную сцену можно снимать всю смену просто потому, что у животного плохое настроение, — говорит режиссер комедии Урал Сафин. — На площадке у нас был основной актер и его дублеры. Если требовалась активность, брали энергичного кота, а если герой беседует с Мягковым — поспокойнее. По той же схеме работает и театр Куклачева».
Также появятся мыши, голуби и собаки, в том числе питомец Надежды Сысоевой, исполнившей роль хозяйки салона красоты для животных. «Наконец-то разрешили взять собаку на съемки. Более того Расти снялся за свой гонорар, — пошутила актриса. — На самом деле владельцы собак тоже обладают суперсилой понимать животных. Иногда кажется, что Расти даже произносит слова "мама" и "Надя"».
обсуждение >>