«Dомашний» покажет турецкую драму «Доброта»

По сюжету Неслихан и Мурат Караджакая познакомились на работе: он – обычный клерк, она – руководитель компании. Их любовь развивалась стремительно и была взаимной. Молодые люди поженились, несмотря на сопротивление матери девушки — Мурат неровня ее дочери. Неслихан казалось, что она очень счастлива: у нее чудесный муж и двое прекрасных детей. Отстраненность супруга, отсутствие той искры и нежности, которая была первые годы их брака, списывала на усталость и загруженность мужа, пока не стала свидетельницей сцены предательства. Как выяснилось, он обманывал ее долгие годы. Героиня не намерена прощать и решилась отомстить обидчикам.
Хатидже Шендиль предстанет перед зрителями в роли Неслихан. Она много лет счастлива с Муратом, за которого вышла вопреки сопротивлению матери. Многие мечтают о такой жизни: роскошный дом, любящий муж, прекрасные дети – сын Бату и дочка Нехир. Отношения с Муратом с годами стали холоднее, но она старалась этого не замечать. Мягким характером и эмпатией, присущей Неслихан, пользуются окружающие. Именно ее желание помогать всем вокруг привело к тому, что она сама же пустила в дом человека, который впоследствии разрушил ее
жизнь.
Исмаил Демирджи воплотил образ бизнесмена Мурата. Брак с Неслихан помог ему обрести высокую должность, статус, деньги и семью. Несмотря на шикарную жизнь, он завел роман на стороне. Осознавая, что после развода с Неслихан, может потерять все, показывает свое нутро. Из заботливого семьянина превращается в жестокого, эгоистичного и агрессивного человека.
Сера Кутлубей сыграла Дамлу Эрденет – любовницу Мурата. Женщина, которая не брезгует ничем, чтобы добиться желаемого. Безумно влюблена в Мурата и всеми способами пытается сделать так, чтобы он принадлежал только ей. Дамла подружилась с Неслихан, чтобы увести любовника из семьи, и даже поселилась у них в доме, когда пожаловалась «подруге», что ей негде жить. С легкостью манипулирует Неслихан и заставляет ее сомневаться в верности супруга.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Перихан Саваш досталась роль Шахики Юджесой, матери Неслихан. Ее героиня — властная женщина, которая устроила свою роскошную жизнь самостоятельно. Шихака сумела добиться больших высот в бизнесе. Пережила измену мужа, из-за чего перестала доверять мужчинам. Именно в этом кроется причина, почему она не верит в искренность Мурата с самого начала, пытаясь убедить дочь, что рано или поздно он ее предаст. Счастье Неслихан – приоритет для Шахики, она с самого детства делала все, чтобы дочь ни в чем не нуждалась.
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