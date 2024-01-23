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Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию

23 января
2024 год

Новости кино >>
23 января 2024

Подходят к концу съемки пятисерийной военной драмы «Глаз пустыни» производства кинокомпании BERG SOUND при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER, НТВ и Института развития интернета. Сериал Алексея Алферова, основанный на реальных событиях и рассказывающий о действиях в Сирии в 2016 году, сначала выйдет на PREMIER, а затем на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету капитан разведки Максим Шеховцов (Евгений Шириков) прибывает в Сирию, чтобы найти погибшего наводчика Александра. Прихватив с собой молодого снайпера из сил специального назначения, он отправляется вглубь территории противника. В опасном пути им предстоит столкнуться не только с засадами террористов и жестокими боями, но и с личными непримиримыми разногласиями.

«В лице Алексея (Алферова) мы нашли человека, который разбирается в режиссуре и драматургии, а также является большим специалистом в военном деле. Безусловно, это придает сериалу реалистичности, — говорит продюсер Михаил Погосов. — История настолько большая, с множеством линий и разнообразием персонажей, что она просто не уместилась бы в рамки полного метра».

Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В сериале также заняты Максим Тригубчак, Антон Вохмин, Давид Мхитарель, Кадыр Саидхарун, Дмитрий Фрид, Эрик Саканян, Эрик Дасни, Дмитрий Пчела, Ирина Аверина и другие актеры. По словам Погосова, «в актерском кастинге ставка делалась на молодых ребят, готовых с головой погрузиться в проект. Боевик снимать сложно, предполагалось, что многие трюки и боевые сцены актеры будут выполнять самостоятельно. Поиски идеального каста шли долго, но зритель оценит финальный результат».

Каждая серия «Глаза пустыни» длится 48 минут. Съемки развернулись во множестве локаций, включая Дагестан, и продлятся до конца января.
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Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию фотографии
Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию фотографии
Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию фотографии
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