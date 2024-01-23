Евгений Шириков отправится на разведку в Сирию

Подходят к концу съемки пятисерийной военной драмы «Глаз пустыни» производства кинокомпании BERG SOUND при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER, НТВ и Института развития интернета. Сериал Алексея Алферова, основанный на реальных событиях и рассказывающий о действиях в Сирии в 2016 году, сначала выйдет на PREMIER, а затем на НТВ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету капитан разведки Максим Шеховцов (Евгений Шириков) прибывает в Сирию, чтобы найти погибшего наводчика Александра. Прихватив с собой молодого снайпера из сил специального назначения, он отправляется вглубь территории противника. В опасном пути им предстоит столкнуться не только с засадами террористов и жестокими боями, но и с личными непримиримыми разногласиями.
«В лице Алексея (Алферова) мы нашли человека, который разбирается в режиссуре и драматургии, а также является большим специалистом в военном деле. Безусловно, это придает сериалу реалистичности, — говорит продюсер Михаил Погосов. — История настолько большая, с множеством линий и разнообразием персонажей, что она просто не уместилась бы в рамки полного метра».
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