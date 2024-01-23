Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона

В Лос-Анджелесе на 98 году жизни не стало выдающегося американского режиссера, продюсера и сценариста Нормана Джуисона
, сообщает Variety
.
Норман Фредерик Джуисон
родился 21 июля 1926-го в канадском Торонто. В 1961-м, после успехов на британском, канадском и американском телевидении, он переехал в Голливуд, чтобы продолжить карьеру в кино. Начал свой путь с комедий «Сорок фунтов неприятностей
» с Тони Кертисом
и «Доведенный до ручки
» с Дорис Дэй
, но после криминальной драмы «Полуночная жара
» с Сидни Пуатье
и Родом Стайгером
сосредоточил свое внимание на остросоциальных темах и снял такие ленты, как «Кулак
» и «История солдата
».
Всего на счету Джуисона 44 режиссерские работы, среди них «Цинциннати Кид
», «Русские идут! Русские идут!
», «Афера Томаса Крауна
», «Роллербол
», «Правосудие для всех
», «Во власти Луны
», «Только ты
» и «Ураган
». Запомнился также постановкой мюзиклов «Иисус Христос — суперзвезда
» и «Скрипач на крыше
». Его последней картиной стал «Приговор
», вышедший в 2003-м. В нескольких фильмах засветился в качестве актера.
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Лауреат 29 престижных наград, включая почетный «Оскар», премии BAFTA и «Давид ди Донателло», два приза Берлинале и статуэтку ММКФ. Его имя увековечено на голливудской Аллее славы.
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