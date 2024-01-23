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Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона

23 января
2024 год

Новости кино >>
23 января 2024

В Лос-Анджелесе на 98 году жизни не стало выдающегося американского режиссера, продюсера и сценариста Нормана Джуисона, сообщает Variety.

Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона
фото: karsh.org

Норман Фредерик Джуисон родился 21 июля 1926-го в канадском Торонто. В 1961-м, после успехов на британском, канадском и американском телевидении, он переехал в Голливуд, чтобы продолжить карьеру в кино. Начал свой путь с комедий «Сорок фунтов неприятностей» с Тони Кертисом и «Доведенный до ручки» с Дорис Дэй, но после криминальной драмы «Полуночная жара» с Сидни Пуатье и Родом Стайгером сосредоточил свое внимание на остросоциальных темах и снял такие ленты, как «Кулак» и «История солдата».

Всего на счету Джуисона 44 режиссерские работы, среди них «Цинциннати Кид», «Русские идут! Русские идут!», «Афера Томаса Крауна», «Роллербол», «Правосудие для всех», «Во власти Луны», «Только ты» и «Ураган». Запомнился также постановкой мюзиклов «Иисус Христос — суперзвезда» и «Скрипач на крыше». Его последней картиной стал «Приговор», вышедший в 2003-м. В нескольких фильмах засветился в качестве актера.

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Лауреат 29 престижных наград, включая почетный «Оскар», премии BAFTA и «Давид ди Донателло», два приза Берлинале и статуэтку ММКФ. Его имя увековечено на голливудской Аллее славы.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   23.01.2024 - 17:11
О боже, нет. Очень талантливый режиссёр, который подарил мне кучу положительных эмоций. Как же жалко, что Нормана больше нет читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   23.01.2024 - 17:06
Прожить почти век, это надо уметь. А ведь многое из его творчества смотрела, особенно позднего периода. читать далее>>
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Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона фотографии
Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона фотографии
Не стало режиссера «Аферы Томаса Крауна» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Нормана Джуисона фотографии
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