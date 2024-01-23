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«Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на «Оскар»

23 января
2024 год

Новости кино >>
23 января 2024
Объявлены претенденты на 96-ю премию Американской киноакадемии «Оскар». «Оппенгеймер», как и в случае с премией BAFTA, получил 13 номинаций. Ведущими мероприятия выступили Джек Куэйд и Зази Битц. Церемонию вручения, которая пройдет с 10 на 11 марта, проведет Джимми Киммел.

«Оппенгеймер» стал лидером по количеству номинаций на «Оскар»
фото: кадр из фильма «Оппенгеймер»

Картине Кристофера Нолана предстоит соперничать за звание фильма года с «Американским чтивом», «Анатомией падения», «Барби», «Бедными-несчастными», «Зоной интересов», «Маэстро Бернстайном», «Оставленными», «Прошлыми жизнями» и «Убийцами цветочной луны».

Лучшим мультфильмом могут объявить анимационные картины «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки, «Мечты робота» Пабло Бергера, «Нимона», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Элементарно». В категории «Лучший международный фильм» представлены «Зона интересов», «Идеальные дни», «Снежное братство», «Учительская» и «Я капитан». Среди режиссеров отмечены Кристофер Нолан, Джонатан Глейзер, Йоргос Лантимос, Мартин Скорсезе и Жюстин Трие.



Награды за лучшие роли могут получить Пол Джаматти («Оставленные»), Колман ДомингоРастин»), Брэдли Купер, Кэри Маллиган («Маэстро Бернстайн»), Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), Джеффри Райт («Американское чтиво»), Аннетт БенингДиана Наяд»), Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Сандра Хюллер («Анатомия падения»). Лучшими актрисами второго плана могут признать Даниэль БруксЦвет пурпурный»), Эмили Блант («Оппенгеймер»), Да'Вин Джой Рендолф («Оставленные»), Америку Ферреру («Барби») и Джоди Фостер («Диана Наяд»), а актеров — Стерлинга К. Брауна («Американское чтиво»), Райана Гослинга («Барби»), Роберта Дауни-младшего («Оппенгеймер»), Роберта Де Ниро («Убийцы цветочной луны») и Марка Руффало («Бедные-несчастные»).


Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм

«Американское чтиво»
«Анатомия падения» (читать рецензию)
«Барби» (читать рецензию)
«Бедные-несчастные»
«Зона интересов»
«Маэстро Бернстайн»
«Оппенгеймер» (читать рецензию)
«Оставленные» (читать рецензию)
«Прошлые жизни»
«Убийцы цветочной луны» (читать рецензию)

Лучшая режиссура

Джонатан Глейзер («Зона интересов»)
Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
Жюстин Трие («Анатомия падения»)

Лучшая женская роль

Аннетт Бенинг («Найад»)
Лили Глэдстоун («Убийцы цветочной луны»)
Кэри Маллиган («Маэстро Бернстайн»)
Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Сандра Хюллер («Анатомия падения»)

Лучшая мужская роль

Пол Джаматти («Оставленные»)
Колман Доминго («Растин»)
Брэдли Купер («Маэстро Бернстайн»)
Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Лучшая женская роль второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)
Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Америка Феррера («Барби»)
Джоди Фостер («Найад»)

Лучшая мужская роль второго плана

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
Райан Гослинг («Барби»)
Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»)
Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения»
«Май декабрь»
«Маэстро Бернстайн»
«Оставленные»
«Прошлые жизни»

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво»
«Барби»
«Бедные-несчастные»
«Зона интересов»
«Оппенгеймер»

Лучший международный фильм

«Зона интересов»
«Идеальные дни»
«Снежное братство»
«Учительская»
«Я капитан»

Лучший мульфильм

«Мальчик и птица» (читать рецензию)
«Мечты робота»
«Нимона»
«Человек-паук: Паутина вселенных» (читать рецензию)
«Элементарно»

Лучший оператор

«Бедные-несчастные»
«Граф» (читать рецензию)
«Маэстро Бернстайн»
«Оппенгеймер»
«Убийцы цветочной луны»

Лучшая песня

I’m Just Ken («Барби»)
It never went away («Американская симфония»)
The Fire Inside («Обжигающе горячий»)
Wahzhazhe («Убийцы цветочной луны»)
What was I made for («Барби»)

Лучшая музыка

«Американское чтиво»
«Бедные-несчастные»
«Индиана Джонс и колесо судьбы» (читать рецензию)
«Оппенгеймер»
«Убийцы цветочной луны»

Лучший монтаж

«Анатомия падения»
«Бедные-несчастные»
«Оппенгеймер»
«Оставленные»
«Убийцы цветочной луны»

Лучшая работа художника-постановщика

«Барби»
«Бедные-несчастные»
«Наполеон» (читать рецензию)
«Оппенгеймер»
«Убийцы цветочной луны»

Лучшие костюмы

«Барби»
«Бедные-несчастные»
«Наполеон»
«Оппенгеймер»
«Убийцы цветочной луны»

Лучший звук

«Зона интересов»
«Маэстро Бернстайн»
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
«Оппенгеймер»
«Создатель»

Лучший макияж и прически

«Бедные-несчастные»
«Голда. Судный день» (читать рецензию)
«Маэстро Бернстайн»
«Оппенгеймер»
«Снежное братство»

Лучшие визуальные эффекты

«Годзилла: Минус один»
«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
«Наполеон»
«Создатель»
«Стражи Галактики. Часть 3» (читать рецензию)

Лучший документальный фильм

«Боби Уайн: Президент народа»
«Вечная память»
«20 дней в Мариуполе»
«Дочери Ольфы»
«Убить тигра»

Лучший короткометражный документальный фильм

«Азбука запрета на книги»
«Наи наи и Ваи По»
«Остров посреди»
«Парикмахер из Литл-Рок»
«Последняя ремонтная мастерская»

Лучший короткометажный мультфильм

«Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко»
«Девяносто пять чувств»
«Наша униформа»
«Письмо свинье»
«Толстокожий»

Лучший короткометражный игровой фильм

«Красное, белое и синее»
«Непобедимый»
«После»
«Рыцарь удачи»
«Чудесная история Генри Шугара»
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