«Сказка» Сокурова и «Слово пацана. Кровь на асфальте» Крыжовникова получили «Белых слонов»

Стали известны имена победителей национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2023 год. Согласно пресс-службе организаторов премии, лучшим игровым фильмом признана «Сказка
» Александра Сокурова
, а сериалом — «Слово пацана. Кровь на асфальте
» Жоры Крыжовникова
.
фото: пресс-служба премии
Награды за главную мужскую роль удостоен Александр Филиппенко
, сыгравший в «Пациенте № 1
». Данной картине также вручили статуэтки слонов за роль второго плана Инны Чуриковой
(посмертно) и режиссуру Резо Гигинеишвили
. Актрисами года названы Анна Михалкова
(«Чувства Анны
») и Дарья Савельева
(«Привет, мама
»). В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил Александр Робак
, снявшийся в «Снегире
», отмеченном также призом за операторскую работу Алишера Хамидходжаева
.
Среди мультфильмов победу одержал «Хармс
» Светланы Андриановой
, а среди неигровых лент — «Предлагаемые обстоятельства
» Никиты Ефимова
. Выдающимся полнометражным игровым дебютом кинокритики назвали «Каникулы
» Анны Кузнецовой
. За сценарий наградили автора «Одного маленького ночного секрета
» Наталию Мещанинову
, за работу художника — Алексея Максимова
, работавшего над картиной «Новый Берлин
», а за музыку — Shortparis («Чувства Анны»), Михаила Местецкого
и Кирилла Белоруссова
(«Год рождения
»).
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