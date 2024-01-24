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«Сказка» Сокурова и «Слово пацана. Кровь на асфальте» Крыжовникова получили «Белых слонов»

24 января
2024 год

Новости кино >>
24 января 2024

Стали известны имена победителей национальной премии киноведов, кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» за 2023 год. Согласно пресс-службе организаторов премии, лучшим игровым фильмом признана «Сказка» Александра Сокурова, а сериалом — «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова.

«Сказка» Сокурова и «Слово пацана. Кровь на асфальте» Крыжовникова получили «Белых слонов»
фото: пресс-служба премии

Награды за главную мужскую роль удостоен Александр Филиппенко, сыгравший в «Пациенте № 1». Данной картине также вручили статуэтки слонов за роль второго плана Инны Чуриковой (посмертно) и режиссуру Резо Гигинеишвили. Актрисами года названы Анна МихалковаЧувства Анны») и Дарья СавельеваПривет, мама»). В категории «Лучшая мужская роль второго плана» победил Александр Робак, снявшийся в «Снегире», отмеченном также призом за операторскую работу Алишера Хамидходжаева.

Среди мультфильмов победу одержал «Хармс» Светланы Андриановой, а среди неигровых лент — «Предлагаемые обстоятельства» Никиты Ефимова. Выдающимся полнометражным игровым дебютом кинокритики назвали «Каникулы» Анны Кузнецовой. За сценарий наградили автора «Одного маленького ночного секрета» Наталию Мещанинову, за работу художника — Алексея Максимова, работавшего над картиной «Новый Берлин», а за музыку — Shortparis («Чувства Анны»), Михаила Местецкого и Кирилла БелоруссоваГод рождения»).
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   24.01.2024 - 12:59
За сказку Сокурова очень рада. Удивительная работа. А про сериал даже говорить не хочется. Ничего оно не заслуживает. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Год рожденияКаникулыНовый БерлинОдин маленький ночной секретПациент № 1Предлагаемые обстоятельстваПривет, мамаСказкаСлово пацана. Кровь на асфальтеСнегирьЧувства Анны

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