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Завершились съемки сиквела «Мортал Комбата»

24 января
2024 год

Новости кино >>
24 января 2024
В Австралии завершились съемки сиквела «Мортал Комбата», уверяет ComicBook со слов продюсера фильма Тодда Гарнера.

Завершились съемки сиквела «Мортал Комбата»
фото: gazeta.ru

Из-за забастовки актеров съемочный процесс картины в 2023-м был приостановлен и возобновился только в ноябре. По словам Гарнера, «это было невероятное путешествие. Я не могу дождаться, когда вы все увидите, что мы сделали. Это займет некоторое время, у нас много работы».

В продолжении боевика 2021 года Льюис Тан, Джессика Макнэми и Хироюки Санада вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно. Карл Урбан предстанет в качестве Джонни Кейджа, а Тати Габриэль воплотит образ Джейд. В актерском составе также заявлены Луди Линь, Мехкад Брукс, Джош Лоусон, Аделина Рудольф и Мартин Форд.

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Режиссером фильма выступил Саймон Маккуойд, снявший первую часть. Сценарий написал Джереми Слэйтер. Продюсерами числятся Маккуойд, Гарнер и Джеймс Ван.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   24.01.2024 - 14:00
Буду смотреть. Понравился первый фильм, хоть и не верилось, что снимут нормальное кино. Значит в этом году выйдет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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