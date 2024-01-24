В Австралии завершились съемки сиквела «Мортал Комбата
», уверяет ComicBook
со слов продюсера фильма Тодда Гарнера
.
Из-за забастовки актеров съемочный процесс картины в 2023-м был приостановлен и возобновился только в ноябре. По словам Гарнера, «это было невероятное путешествие. Я не могу дождаться, когда вы все увидите, что мы сделали. Это займет некоторое время, у нас много работы».
В продолжении боевика 2021 года Льюис Тан
, Джессика Макнэми и Хироюки Санада
вернутся к ролям Коула Янга, Сони Блэйд и Скорпиона соответственно. Карл Урбан
предстанет в качестве Джонни Кейджа, а Тати Габриэль
воплотит образ Джейд. В актерском составе также заявлены Луди Линь
, Мехкад Брукс
, Джош Лоусон
, Аделина Рудольф
и Мартин Форд
.
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Режиссером фильма выступил Саймон Маккуойд
, снявший первую часть. Сценарий написал Джереми Слэйтер
. Продюсерами числятся Маккуойд, Гарнер и Джеймс Ван
.
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