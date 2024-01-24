Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира»

24 января
2024 год

Новости кино >>
24 января 2024
На Кавказе подошли к концу съемки «Улицы Шекспира» Данила Чащина – оригинального сериала Okko и Продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Главное мое открытие – это люди – творящие, горящие. Актеры массовых сцен, которые у нас снимались, были из настоящих цыган, и поработав с ними, я узнал, насколько это открытый и щедрый на эмоции народ. Они с энтузиазмом участвовали в длинных сменах, приходили с детьми, помогали, консультировали, какие-то вещи придумывали вместе с нами. Мы действительно стали с ними одним табором», — рассказал режиссер Данил Чащин.

По сюжету восьмисерийной криминальной драмы успешная жизнь московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) переворачивается за один день – в его жизни появляется женщина из прошлого — первая любовь, дочь цыганского баро Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить его главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.

Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Самое яркое, что было со мной на "Улице Шекспира" – наверное, этап ассимиляции, — вспоминает Елизавета Юрьева. — То, как я вживалась в образ во время съемочного процесса. И люди, конечно! Почти всегда после грима и костюма и до момента, как позовут на площадку, я шла гулять. Тот случай, когда в костюме чувствуешь себя органичнее, чем в своей одежде. И вот ты идешь, и, вдруг, рядом останавливается машина, опускается стекло, и кто-то произносит: "Вы самая красивая цыганочка на свете". В контексте исполняемой мной роли было очень смешно».

В сериале также заняты Игорь Золотовицкий, Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Мария Лисовая, Мила Ершова, Виталий Коваленко, Игорь Хрипунов и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Эдуард Мошкович и художник-постановщик Анастасия Номоконова. Сценарий совместно с Олегом Маловичко написали Михаил Шульман и Давид Саркисян.

Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Для Игоря Золотовицкого, воплотившего образ Червони, «всегда важно, чтобы была хорошая компашка: творческая, но главное – человеческая, хотя хотелось бы, чтобы всё это соединялось. Мне кажется, в "Улице Шекспира" соединилось все, и природа этому способствовала – невероятно красивая земля, прекрасные люди, как-то тут душевно спокойно. А в первом сериале Данила ЧащинаРайцентр») снимались мои сыновья, хорошо выступили. Посмотрим, как теперь у меня получится – хотелось бы не хуже детей».

Большая часть съемок «Улицы Шекспира» прошла в регионе Кавказские Минеральные воды. Премьера сериала состоится в 2024 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Дмитрий Чеботарев, Полина Гухман и Мила Ершова окажутся на «Улице Шекспира»
Поиск по меткам
ОККО
персоны
Павел ВорожцовИгорь ГрабузовПолина ГухманМила ЕршоваИгорь ЗолотовицкийВиталий КоваленкоМария ЛисоваяОлег МаловичкоЭдуард МошковичКарина МусаНина МуштаковаАнастасия НомоконоваАрсений СемёновИгорь ХрипуновДанила ЧащинДмитрий ЧеботарёвИгорь ЧерневичМихаил ШульманЕлизавета Юрьева
фильмы
РайцентрУлица Шекспира

фотографии >>
Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира» фотографии
Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Саюталин
22 января ушёл из жизни Александр Саюталин.
Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.
Виталий Вашедский
20 января ушёл из жизни актёр Виталий Вашедский.

День рождения >>

Анна Банщикова
Софья Зайка
Татьяна Казючиц
Екатерина Климова
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Хилмир Снаир Гуднасон
Настасья Кински
Белен Куэста
Даниэль Отёй
Энн Тодд
Эд Хелмс
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен