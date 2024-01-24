Дмитрий Чеботарев и Полина Гухман сыграли в «Улице Шекспира»

На Кавказе подошли к концу съемки «Улицы Шекспира» Данила Чащина – оригинального сериала Okko и Продюсерской компании «Среда» в рамках контракта на эксклюзивное производство контента. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Главное мое открытие – это люди – творящие, горящие. Актеры массовых сцен, которые у нас снимались, были из настоящих цыган, и поработав с ними, я узнал, насколько это открытый и щедрый на эмоции народ. Они с энтузиазмом участвовали в длинных сменах, приходили с детьми, помогали, консультировали, какие-то вещи придумывали вместе с нами. Мы действительно стали с ними одним табором», — рассказал режиссер Данил Чащин.
По сюжету восьмисерийной криминальной драмы успешная жизнь московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) переворачивается за один день – в его жизни появляется женщина из прошлого — первая любовь, дочь цыганского баро Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить его главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Самое яркое, что было со мной на "Улице Шекспира" – наверное, этап ассимиляции, — вспоминает Елизавета Юрьева. — То, как я вживалась в образ во время съемочного процесса. И люди, конечно! Почти всегда после грима и костюма и до момента, как позовут на площадку, я шла гулять. Тот случай, когда в костюме чувствуешь себя органичнее, чем в своей одежде. И вот ты идешь, и, вдруг, рядом останавливается машина, опускается стекло, и кто-то произносит: "Вы самая красивая цыганочка на свете". В контексте исполняемой мной роли было очень смешно».
Для Игоря Золотовицкого, воплотившего образ Червони, «всегда важно, чтобы была хорошая компашка: творческая, но главное – человеческая, хотя хотелось бы, чтобы всё это соединялось. Мне кажется, в "Улице Шекспира" соединилось все, и природа этому способствовала – невероятно красивая земля, прекрасные люди, как-то тут душевно спокойно. А в первом сериале Данила Чащина («Райцентр») снимались мои сыновья, хорошо выступили. Посмотрим, как теперь у меня получится – хотелось бы не хуже детей».
Большая часть съемок «Улицы Шекспира» прошла в регионе Кавказские Минеральные воды. Премьера сериала состоится в 2024 году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Okko.
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