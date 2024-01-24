«Квартет И» проведет «Один день в Стамбуле» в трейлере новой комедии

В сети появился трейлер комедии «Один день в Стамбуле», которую кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 22 февраля.
По словам автора сценария Леонида Бараца, «в фильме много фирменных "квартетовских" диалогов — о жизни, женщинах, деньгах, дружбе, судьбе, — но они сильно отличаются от диалогов из «разговоров мужчин», потому что ведутся от лица других персонажей и в неожиданных обстоятельствах. К тому же основных действующих лиц — семь. Мы рассуждаем о себе, о людях нашего поколения, прошедших становление в 90-ых, добившихся успеха в нулевых, многие из которых не удержались на достигнутой высоте. Эта история — попытка проанализировать, в какой ты точке находишься, совершал ли ошибки, можно ли было их избежать, или именно они привели сначала к успеху, а потом и к падению. В фильме очень неожиданный финальный поворот, который случился у нас в жизни, и мы перенесли его на экран».
Зрителей ожидает совместный проект «Квартета И», студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. Съемки фильма прошли в Турции на Босфоре.
«Новый фильм, новые персонажи, новый квартет, новые взаимоотношения, много сюжета, много конфликта и много хлестких фраз, которые, мы надеемся, уйдут в народ. Драйвовое кино с непредсказуемым финалом, комедия в ярчайших декорациях Стамбула и пролива Босфор», — говорит автор сценария Ростислав Хаит.
Сценарий основан на реальных событиях. В центре сюжета — четверо новых героев: Писатель (Барац), Врач (Александр Демидов), Чиновник (Камиль Ларин) и Продюсер (Хаит). Друзья летят в Стамбул к своему другу Вадиму, но по прилете оказываются в неожиданных обстоятельствах. Фильм наполнен непредсказуемыми поворотами и фирменным чувством юмора. Режиссером выступил дебютант Авет Оганесян.
«Безумно красивый и колоритный Стамбул! Я еще никогда не видел такого города, в котором настолько разная архитектура, природа, настолько разные и интересные люди. Это все будет в нашем фильме. Мне невероятно повезло с ребятами из "Квартета И": они очень сыгранные, знают, как органично вести себя в кадре. Мне как режиссеру остается только окунуться в их атмосферу, сохранить ее и донести до зрителя», — прокомментировал режиссер Авет Оганесян.
обсуждение >>