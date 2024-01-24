Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е

Завершились съемки новой картины Святослава Подгаевского «Подростки», за чье производство отвечают кинокомпания QS FILMS, «Форза Фильм» и телеканал СТС при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фильм выпустит в прокат «НМГ Кинопрокат», уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»
Режиссер Святослав Подгаевский «всегда хотел снять музыкальный фильм, я очень люблю этот жанр. 90-е годы ассоциируются с расцветом музыкальной индустрии в России – вспомните, как много появилось субкультур, связанных с тем или иным направлением, сколько появилось разнообразной жанровой музыки – яркой, запоминающейся, самобытной. Эти песни – "воспоминания души", которые помогают лучше почувствовать это время, погрузиться в атмосферу этого непростого десятилетия, узнать и полюбить героев нашего фильма».
Зрителям поведают о старшекласснике Олеге, промышляющем вместе с друзьями мелкими кражами, и Ольге — дочери военного, который контролирует каждый ее шаг. Действие увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви разворачивается в антураже идеализированных девяностых.
«Наш фильм – трогательная история любви двух бунтующих подростков. Любви, за которую предстоит заплатить очень высокую цену. Мы опирались на кассовые российские мюзиклы – "Лед", "Самый лучший день!", "Стиляги". При этом пытались вообразить девяностые годы несколько в ином ключе, чем принято в классических фильмах об этом времени. Очень хотелось создать новый, уникальный образ девяностых – юных, страстных и очень счастливых», — говорит продюсер фильма Иван Капитонов, написавший сценарий вместе с режиссером.
По словам Ашота Месропяна, «фильм "Подростки" — большая человеческая драма, упакованная в мюзикл. Это наша версия трагедии "Ромео и Джульетта" — любовь и выбор, дружба и предательство, противостояние отцов и детей и много музыки, любимой зрителями всех возрастов. Это новый, уникальный взгляд на девяностые – таких девяностых вы еще не видели».
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