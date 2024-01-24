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Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е

24 января
2024 год

Новости кино >>
24 января 2024

Завершились съемки новой картины Святослава Подгаевского «Подростки», за чье производство отвечают кинокомпания QS FILMS, «Форза Фильм» и телеканал СТС при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Фильм выпустит в прокат «НМГ Кинопрокат», уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»

Режиссер Святослав Подгаевский «всегда хотел снять музыкальный фильм, я очень люблю этот жанр. 90-е годы ассоциируются с расцветом музыкальной индустрии в России – вспомните, как много появилось субкультур, связанных с тем или иным направлением, сколько появилось разнообразной жанровой музыки – яркой, запоминающейся, самобытной. Эти песни – "воспоминания души", которые помогают лучше почувствовать это время, погрузиться в атмосферу этого непростого десятилетия, узнать и полюбить героев нашего фильма».

Зрителям поведают о старшекласснике Олеге, промышляющем вместе с друзьями мелкими кражами, и Ольге — дочери военного, который контролирует каждый ее шаг. Действие увлекательного, захватывающего приключения о невозможности любви разворачивается в антураже идеализированных девяностых.

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«Наш фильм – трогательная история любви двух бунтующих подростков. Любви, за которую предстоит заплатить очень высокую цену. Мы опирались на кассовые российские мюзиклы – "Лед", "Самый лучший день!", "Стиляги". При этом пытались вообразить девяностые годы несколько в ином ключе, чем принято в классических фильмах об этом времени. Очень хотелось создать новый, уникальный образ девяностых – юных, страстных и очень счастливых», — говорит продюсер фильма Иван Капитонов, написавший сценарий вместе с режиссером.

В главных ролях заняты Алексей Онежен, Александра Тихонова, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев, Никита Кологривый, Олег Савостюк и Семен Литвинов. Компанию им составили Валерий Панков, Леонид Бичевин и другие актеры. Оператором-постановщиком является Артем Емельянов. Продюсерская команда состоит из Капитонова, Подгаевского, Ашота Месропяна, Максима Рыбакова и Александра Емельянова.

Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е
фото: пресс-служба дистрибьютора «НМГ Кинопрокат»

По словам Ашота Месропяна, «фильм "Подростки" — большая человеческая драма, упакованная в мюзикл. Это наша версия трагедии "Ромео и Джульетта" — любовь и выбор, дружба и предательство, противостояние отцов и детей и много музыки, любимой зрителями всех возрастов. Это новый, уникальный взгляд на девяностые – таких девяностых вы еще не видели».
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обсуждение >>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   24.01.2024 - 18:48
Тема 90 сейчас очень популярна, буду смотреть и плакать, я ребенок 90 и переживать буду как за себя родненькую читать далее>>
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ЛёдПодросткиРомео и ДжульеттаСамый лучший день!Стиляги

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Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е фотографии
Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е фотографии
Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е фотографии
Святослав Подгаевский снял мюзикл «Подростки» про идеализированные 90-е фотографии
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