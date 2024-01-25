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Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии

25 января
2024 год

Новости кино >>
25 января 2024
Популярность некоторых аниме-проектов заметна невооруженным глазом, но с цифрами всё, разумеется, нагляднее. Японская компания Video Research провела маркетинговое исследование, по результатам которого самым просматриваемым сериалом в 2023-м стал «Истребитель демонов». Франшиза дважды оказалась на вершине рейтинга с впечатляющим результатом: финал третьего сезона с подзаголовком «Деревни Кузнецов» собрала 22,9 миллионов зрителей на пике и 15,4 миллиона зрителей в среднем, а у компиляционного фильма по «Кварталу красных фонарей» пиковая аудитория составила 22,5 миллиона зрителей и 10,31 миллиона в среднем по больнице.

Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии

Топ-5 самых просматриваемых в Японии шоу:
1. Финал «Истребителя демонов: Деревни кузнецов» (читать обзор).
2. Компиляция «Истребителя демонов: Квартала красных фонарей» (читать обзор).
3. «Садзаэ-сан» (выходит с 1969 года!).
4. Двухчасовой пилот «Провожающей в последний путь Фрирен».
5. «Детектив Конан».

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И это не единственный рекорд «Истребителя демонов». Согласно отчету Netflix о вовлеченности зрителей за первое полугодие 2023-го, сериал о Тандзиро и сестре-демонице показал результат в 95,8 миллионов часов просмотра.

Также в пятерку лучших аниме стриминга вошли:
«Первый шаг» — 80,3 миллионов часов.
«Повесть о конце света» (2 сезон) — 78,2 миллионов часов.
«Ван-Пис: Эпизод Ист Блю» — 57,8 миллионов часов.
«Сага о Винланде» (2 сезон) — 55,1 миллионов часов.

Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии

Напомним, что четвертый сезон популярного сёнэна студия ufotable ( «Судьба/Начало», «Пожиратель богов») обещает показать уже этой весной, а второго февраля в японских кинотеатрах стартует полнометражный фильм, объединяющий финальные серии третьего сезона с часовым премьерным эпизодом «Тренировки столпов».

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Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии фотографии
Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии фотографии
Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии фотографии
Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии фотографии
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