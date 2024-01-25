Клинок, завлекающий зрителей: «Истребитель демонов» — самое просматриваемое аниме 2023 года в Японии

Популярность некоторых аниме-проектов заметна невооруженным глазом, но с цифрами всё, разумеется, нагляднее. Японская компания Video Research
провела маркетинговое исследование, по результатам которого самым просматриваемым сериалом в 2023-м стал «Истребитель демонов
». Франшиза дважды оказалась на вершине рейтинга с впечатляющим результатом: финал третьего сезона с подзаголовком «Деревни Кузнецов
» собрала 22,9 миллионов зрителей на пике и 15,4 миллиона зрителей в среднем, а у компиляционного фильма по «Кварталу красных фонарей
» пиковая аудитория составила 22,5 миллиона зрителей и 10,31 миллиона в среднем по больнице.
Топ-5 самых просматриваемых в Японии шоу:
1. Финал «Истребителя демонов: Деревни кузнецов»
(читать обзор
).
2. Компиляция «Истребителя демонов: Квартала красных фонарей»
(читать обзор
).
3. «Садзаэ-сан
» (выходит с 1969 года!).
4. Двухчасовой пилот «Провожающей в последний путь Фрирен»
.
5. «Детектив Конан»
.
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И это не единственный рекорд «Истребителя демонов». Согласно отчету Netflix
о вовлеченности зрителей за первое полугодие 2023-го, сериал о Тандзиро
и сестре-демонице
показал результат в 95,8 миллионов часов просмотра.
Также в пятерку лучших аниме стриминга вошли:
«Первый шаг»
— 80,3 миллионов часов.
«Повесть о конце света» (2 сезон)
— 78,2 миллионов часов.
«Ван-Пис: Эпизод Ист Блю»
— 57,8 миллионов часов.
«Сага о Винланде» (2 сезон)
— 55,1 миллионов часов.
Напомним, что четвертый сезон
популярного сёнэна
студия ufotable
( «Судьба/Начало
», «Пожиратель богов
») обещает показать уже этой весной, а второго февраля в японских кинотеатрах стартует
полнометражный фильм, объединяющий финальные серии третьего сезона с часовым премьерным эпизодом «Тренировки столпов
».
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