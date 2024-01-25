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Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа»

25 января
2024 год

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25 января 2024

Премьера шестого сезона популярного детектива «Шеф» – «Шеф. Мужская работа» — состоится 29 января в эфире НТВ. В новых сериях генерал Виктор Расторгуев вернется в Северную столицу на должность главного розыскника города. Главную роль традиционно исполнил заслуженный артист России Андрей Чубченко, уточняет пресс-служба телеканала.

Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету Расторгуев (Андрей Чубченко) возглавляет операцию по захвату большой партии наркотиков, прибывшей на фуре в Подмосковье. Операция, которую проводят совместно с УСБ, стала возможной благодаря кроту, внедренному к местным наркоторговцам. Единственное, что было известно об отправителях груза, – то, что это некий самарский авторитет, однако непонятно, причем здесь Самара, ведь груз шел из Питера. После скандала в Петербурге увольняют начальника УУР, заместитель которого сопровождал поставку. Расторгуев напоминает Новожилову (Александр Солоненко) о его обещании – отработать в министерстве два-три года и вернуться назад в Северную столицу. Два-три года прошли, да и момент сейчас, когда кресло главного розыскника Санкт-Петербурга вакантно, самый подходящий. Расторгуев возвращается в Питер.

«Мой герой Расторгуев, как был принципиальным, честным, справедливым, таким и остался. Кто изменился за все минувшие сезоны, так это я, как актер и как человек. Надеюсь, в лучшую сторону. Я внимательно читал отзывы зрителей и учел их замечания. Этот персонаж уже стал частью меня. Я думаю, что каждый сезон "Шефа" обладает своей неповторимой индивидуальностью, поэтому наш сериал не рассыпается и остается востребованным и любимым. В этом сезоне будет больше активности, движения: драки, взрывы, погони, задержания преступников. Мы снимали в самых разных локациях, больше всего мне запомнилась сцена на катере, над которой мы работали больше четырёх часов, разъезжая по каналам Санкт-Петербурга. Это было прекрасно, потому что ты одновременно и работаешь, и любуешься красотами и величием города Петра», — рассказывает Андрей Чубченко.

Возвращение Шефа в Санкт-Петербург вызывает странную реакцию в верхах криминалитета. Всех авторитетов города уже давно теснит некий Граф, которого никто из них в глаза не видел. Тем временем в Питер приезжает Тихомиров (Кирилл Полухин). Последние пару лет он жил на Карибах, где познакомился с Ариной. У женщины в родном Петербурге скончалась мать, она отправилась на похороны, а Тихомиров вместе с ней. Здесь у Арины есть сестра, которая работает аудитором. Когда она встречается с Ариной и Тихомировым, неизвестные звонят Графу и говорят: «Вы не поверите, кого мы сейчас видим…».

В сериале также задействованы Эльдар Лебедев, Дмитрий Сутырин, Владимир Литвинов, Евгения Игумнова, Геннадий Смирнов и другие. Режиссерами выступают Александр Черняев и Арменак Назикян.
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Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа» фотографии
Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа» фотографии
Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа» фотографии
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