Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Мумия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум»

25 января
2024 год

Новости кино >>
25 января 2024

На платформе «Смотрим» 25 января вышли новые серии остросюжетного детектива «Анна Медиум» режиссера Елены Николаевой — продолжение истории о судьбе женщины, обладающей странным и пугающим даром, который помогает ей разоблачать даже самых неуловимых преступников. Главную роль исполняет Мария Порошина, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

По сюжету Анна Островская (Мария Порошина) по-прежнему работает в Следственном комитете и становится незаменимым сотрудником в команде полковника Жогова (Сергей Степанченко), блестяще раскрывая преступление за преступлением. Она видит подсказки в своих снах и видениях, а иногда призраки вселяются в Анну и управляют ее поступками, подкидывая следствию ключ к разгадке. Героиня постоянно просыпается по ночам от кошмаров, а порой бывает и вовсе опасна для окружающих, так что ее родным приходится очень непросто. Однако любящий супруг Евгений (Павел Трубинер) даже в самые сложные моменты готов поддержать Анну. А у ее старших дочерей и у родного брата Максима тоже неожиданно раскрываются сверхспособности.

«Во втором сезоне герои проходят через совершенно удивительные трансформации, сюжет набирает обороты, будет новое воплощение "сверхъестественной" идеи. От серии к серии обостряются детективные линии, зрителей ждет много неожиданных поворотов, а у главных героев – новый этап в отношениях, более драматичный и интригующий. У нас на проекте замечательные сценаристы во главе с Алексеем Рудаковым, и актерский ансамбль сильный сложился. В этом сезоне наша команда пополнилась новыми артистами: к нам присоединились Максим Дрозд и Елена Великанова. Я рада, что буквально каждый человек в съемочной группе с удовольствием работал над проектом. А главная наша ценность – Мария Порошина, сыгравшая Анну Островскую. Сильная, яркая, тонкая актриса и очень красивая женщина, не только внешне, но и внутренне. Надеюсь, зрители будут с интересом смотреть продолжение ее истории. Ведь тема сериала, на мой взгляд, необычная, свежая по своей задумке, и мы старались свежо и нестандартно воплотить ее на экране», — говорит Елена Николаева.

В актерский состав сериала также вошли Наталья Суркова, Иван Рудаков, Евгения Симонова, Анатолий Лобоцкий и другие. За визуальную составляющую отвечают оператор Вячеслав Лазарев и художник-постановщик Владислав Никулин.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Фавориты с собачкой: 20 главных продолжений российских сериалов этой осени
В новом сезоне канал «Россия» покажет продолжение «Екатерины» и детектив «Васнецова» с Анной Михалковой
Старые знакомые: 28 новых сезонов популярных российских сериалов
Завершились съемки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
Стартовали съёмки второго сезона «Медиума» с Марией Порошиной и Павлом Трубинером
персоны
Елена ВеликановаМаксим ДроздВячеслав ЛазаревАнатолий ЛобоцкийЕлена НиколаеваВладислав НикулинМария ПорошинаАлексей РудаковИван РудаковЕвгения СимоноваСергей СтепанченкоНаталья СурковаПавел Трубинер
фильмы
Медиум-2

фотографии >>
Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум» фотографии
Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум» фотографии
Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум» фотографии
Мария Порошина берется за новое дело в остросюжетном детективе «Анна Медиум» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Мумия»

Скорбим

Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.
Валерий Галендеев
24 января ушёл из жизни актёр, педагог Валерий Галендеев.
Александр Саюталин
22 января ушёл из жизни Александр Саюталин.
Тургун Азизов
22 января ушёл из жизни актёр Тургун Азизов.
Людмила Блок
22 января ушла из жизни актриса Людмила Блок.

День рождения >>

Владимир Высоцкий
Светлана Камынина
Сергей Мартынов
Альбина Матвеева
Леонид Окунев
Александр Петров (IV)
Андрей Ростоцкий
Иван Рыжов
Ирина Юревич
Миа Киршнер
Кристин Лакин
Адольфо Марсильяк
Марчин Руй
Тони Сервилло
Каролина Ферраз
Карло Чекки
все родившиеся 25 января >>

Афиша кино >>

Апокалипсис
боевик, драма, исторический фильм, приключения
Мексика, США, 2006
Мастер и Маргарита
драма, фэнтези, экранизация
Россия, 2024
Панические атаки
драма
Россия, 2023
Присцилла: Элвис и я
биография, драма, музыкальный фильм, экранизация
США, 2023
Армия мёртвых в Пусане
боевик, детектив, фэнтези
Южная Корея, 2021
Демон, приди: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Вьетнам, 2022
Иллюзия превосходства
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Мечты робота
музыкальный фильм, трагикомедия, экранизация
Испания, Франция, 2023
Нерешительный жених
драма, мелодрама
Италия, 2023
Плохие парни
криминальный фильм, триллер
США, 2023
Приключения динозавров
детский фильм, приключения
Китай, 2021
Воздух
военный фильм, драма
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?