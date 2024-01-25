Вор-рецидивист Юрий Стоянов станет няней под прикрытием 29 февраля

По сюжету вор-рецидивист по кличке Артист выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.
В день премьеры зрителям будут доступны две серии, далее проект будет выходить раз в неделю по вторникам. За производство отвечают START и телеканал «Россия» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Режиссером выступил Дмитрий Грибанов, уже снимавший Юрия Стоянова во втором сезоне «Вампиров средней полосы».
Это уже третий проект в карьере Юрия Стоянова, где главная роль в сценарии изначально писалась конкретно для него, но впервые, играя одного и того же персонажа, актер примерит на себя сразу 10 разных образов. «Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков! — рассказывает Юрий Стоянов. — Роль няни в "Артисте с большой дороги" это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как "Тутси", "В джазе только девушки", "Здравствуйте, я ваша тетя!". Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным».
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START
Несмотря на то, что роль Артиста была написана специально для Юрия Стоянова, с кастингом создателям комедии пришлось непросто: в сериале есть сцены флэшбеков, где зрители видят Артиста в юности и его же — за семь лет до происходящих событий. «В таймлайне у нас есть три разных Юры, и мы очень долго искали молодого актера, внешне похожего на Юрия Николаевича, — делится Дмитрий Грибанов. — Но самая большая сложность была в другом: у нас есть два молодых героя, Чук и Гек, которым по сюжету по 18 лет, а в начале истории – лет 10-11. Разница небольшая, поэтому найти визуально похожих детей очень тяжело. И как же я обрадовался, когда мы их все-таки нашли: вся группа была в шоке от того, как они похожи!»
Чук и Гек — двое юных подельников Артиста, та самая семья, которую у него не получилось построить с реальными родственниками. Однако главный герой будет искать не только шанс восстановить отношения с близкими, но и настоящую любовь. «Любовь здесь будет, — обещает Юрий Стоянов. — Да, в моем случае это можно назвать: есть ли жизнь после 60? И самое страшное: есть ли любовь после 60? Здесь есть. Помимо всего прочего».
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