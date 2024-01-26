В России появится собственный «Зорро»

ТВ-3 снимет свою версию «Зорро», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
О запуске в производстве российского сериала про мстителя в маске объявили генеральный продюсер канала Константин Обухов и руководитель направления скриптед-контента Ольга Ермакова на закрытой презентации испанской версии «Зорро», которая стартует на ТВ-3 26 января в 19:30 вслед за мировой премьерой на Amazon Prime. В настоящий момент идет работа над сценарием.
По словам Обухова, «после ухода мэйджоров с российского рынка ТВ-3 смог не только стабилизировать свои показатели, но и вновь начать привлекать новых зрителей, представителей целевой аудитории канала. Этого удалось добиться как за счёт продвижения проектов собственного производства, включая громкие новинки, так и благодаря возвращению в эфир больших и знаковых международных премьер. А теперь мы решили объединить эти два компонента успеха и снять собственный сериал по мотивам всем известной и давно любимой во всем мире истории. С течением времени "Зорро" постоянно менялся, и мы видели уже немало иностранных версий. Уверен, что сегодня и нам тоже есть что привнести в эту историю, чтобы увлечь зрителей ТВ-3».
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