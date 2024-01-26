«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии

К юбилею будет запущена рубрика «Фильмы столетия»: каждый последний четверг месяца телеканал покажет лучшие фильмы от каждого десятилетия, ставшие визитной карточкой «Мосфильма». В эфире появятся самая первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята», шедевры Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» и «Октябрь». В программе — фильмы-лауреаты международных премий и фестивалей «Война и мир», «Летят журавли», «Москва слезам не верит» и киноленты Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Аллы Суриковой и Михаила Козакова, составляющие Золотой фонд советского кинематографа. Зрителям покажут также культовые картины перестройки и начала 1990-х («Асса», «Цареубийца», «Ширли-мырли»), и фильмы, снятые в современной России («Белый тигр», «Палата №6», «Владивосток»).
В год юбилея телеканал специально для зрителей разработал новую коллекцию караоке-роликов: между показами фильмов появятся короткие клипы с текстами популярных песен. При поддержке соцсети «Одноклассники» будет запущен проект «100 фактов»: зрители телеканала и подписчики группы узнают малоизвестные факты из истории студии, о творчестве популярных актеров и режиссеров, чьи имена неразрывно связаны с «Мосфильмом», и о том, как создавались знаменитые фильмы. В едином стиле специально к 100-летию «Мосфильма» в социальных сетях будут созданы стикеры и рамки, которые можно будет пересылать близким и друзьям. Также аудитории предложат поучаствовать в формировании хит-парада песен из советских фильмов. Топ-10 по результатам голосования появится в соцсетях. Кроме того, специально к юбилею «Мосфильм. Золотая коллекция» поменял оформление: в межпрограммных роликах, заставках, поп-апах появилась юбилейная цифра 100, а динамический логотип телеканала преобразился в честь знаковой даты.
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