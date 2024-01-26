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«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии

26 января
2024 год

Новости кино >>
26 января 2024
«Мосфильм. Золотая коллекция» широко отметит 100-летие киностудии «Мосфильм», где творили Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Григорий Чухрай, Элем Климов, Ролан Быков, Лариса Шепитько, Марлен Хуциев, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Георгий Данелия и другие выдающиеся режиссеры. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии
фото: пресс-служба телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция»

Первое праздничное мероприятие состоится 27 и 28 января на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Телеканал на стенде «Россия ТВ и радио» покажет любимые фильмы «Москва слезам не верит», «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» и «Хитровку. Знак четырех» генерального директора «Мосфильма» Карена Шахназарова. На стенде будут доступны брендированные подарочные открытки, которые можно отправить близким в любой уголок страны. Также будут организованы тематические мастер-классы по росписи аксессуаров и викторины на знание киноконтента телеканала.

30 января, в день рождения киноконцерна, канал покажет торжественный концерт «Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм"», съемки которого прошли на сцене исторического Первого павильона. В программе — популярные композиции из фильмов «Веселые ребята», «Кубанские казаки», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Курьер», «Берегись автомобиля», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Асса». В концерте приняли участие Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский, Олег Басилашвили, Александр Ширвиндт, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Максим Аверин, Павел Деревянко, Денис Мацуев, Юрий Башмет и многие другие.

«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

К юбилею будет запущена рубрика «Фильмы столетия»: каждый последний четверг месяца телеканал покажет лучшие фильмы от каждого десятилетия, ставшие визитной карточкой «Мосфильма». В эфире появятся самая первая советская музыкальная комедия «Веселые ребята», шедевры Сергея Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» и «Октябрь». В программе — фильмы-лауреаты международных премий и фестивалей «Война и мир», «Летят журавли», «Москва слезам не верит» и киноленты Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, Георгия Данелии, Аллы Суриковой и Михаила Козакова, составляющие Золотой фонд советского кинематографа. Зрителям покажут также культовые картины перестройки и начала 1990-х («Асса», «Цареубийца», «Ширли-мырли»), и фильмы, снятые в современной России («Белый тигр», «Палата №6», «Владивосток»).

Телеканал представит цикл документальных фильмов о великих актерах и режиссерах, чьи имена вписаны в историю киноконцерна. К 75-летию Ирины Муравьевой в эфир выйдут «Правила самой обаятельной», а в честь 80-летия со дня рождения Олега Янковского — фильм «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!». В эфире также появятся серии, посвященные Армену Джигарханяну, Леониду Филатову, Александру Панкратову-Черному, Евгению Леонову и Никите Михалкову. В рубрике «Год рождения фильма» канал продолжит рассказывать о событиях в стране и мире, произошедших в год выхода в свет выбранной кинокартины из Золотой коллекции «Мосфильма». В эфире появятся новые документальные ролики о фильмах «Джентльмены удачи», «Мимино», «Экипаж», «Любовь и голуби» и «Самая обаятельная и привлекательная». В проекте «Реставрация» в феврале канал покажет работы Шахназарова «Курьер», «Мы из джаза» и «Всадник по имени Смерть», а в течение года — картины «Укрощение огня», «Охота на лис», «Алые паруса», «Табор уходит в небо», «Сибириада», «Сталкер», «Неотправленное письмо», «Подранки», «Мачеха» и «Бег», покадрово восстановленные в лабораториях киноконцерна.

«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В год юбилея телеканал специально для зрителей разработал новую коллекцию караоке-роликов: между показами фильмов появятся короткие клипы с текстами популярных песен. При поддержке соцсети «Одноклассники» будет запущен проект «100 фактов»: зрители телеканала и подписчики группы узнают малоизвестные факты из истории студии, о творчестве популярных актеров и режиссеров, чьи имена неразрывно связаны с «Мосфильмом», и о том, как создавались знаменитые фильмы. В едином стиле специально к 100-летию «Мосфильма» в социальных сетях будут созданы стикеры и рамки, которые можно будет пересылать близким и друзьям. Также аудитории предложат поучаствовать в формировании хит-парада песен из советских фильмов. Топ-10 по результатам голосования появится в соцсетях. Кроме того, специально к юбилею «Мосфильм. Золотая коллекция» поменял оформление: в межпрограммных роликах, заставках, поп-апах появилась юбилейная цифра 100, а динамический логотип телеканала преобразился в честь знаковой даты.
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№ 2
Yanina Sokolova   26.01.2024 - 17:32
Каким боком к классике прицепилась Хитровка противного шахназарова с таким же главным актером. Не понятно, нашли что ставить в тот же день, когда покажут Операцию Ы, Москва слезам не верит.. читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   26.01.2024 - 15:30
Из всего списка классических советских фильмов Операция "Ы" и другие приключения Шурика это мой самый любимый фильм. Да и как комедия это просто восторг читать далее>>
Всего сообщений: 2
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фильмы
Алые парусаАссаБегБелорусский вокзалБелый ТигрБерегись автомобиляБроненосец «Потемкин»Весёлые ребятаВладивостокВойна и мирВсадник по имени СмертьДжентльмены удачиДобро пожаловать, или Посторонним вход воспрещенКубанские казакиКурьерЛетят журавлиЛюбовь и голубиМачехаМиминоМосква слезам не веритМы из джазаНеотправленное письмоОктябрьОперация "Ы" и другие приключения ШурикаОхота на лисПалата №6ПодранкиСамая обаятельная и привлекательнаяСвой среди чужих, чужой среди своихСибириадаСлужебный романСталкерТабор уходит в небоУкрощение огняХитровка. Знак четырёхЦареубийцаШирли-мырлиЭкипажЯ шагаю по Москве

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«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии фотографии
«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии фотографии
«Мосфильм. Золотая коллекция» отметит 100-летие знаменитой киностудии фотографии
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