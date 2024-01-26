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Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января

26 января
2024 год

Новости кино >>
26 января 2024

На НТВ 29 января в 22.15 состоится премьера драмы Ильи Ермолова «Золотое дно» по сценарию Сергея Минаева. Согласно пресс-службе телеканала, все эпизоды сериала уже доступны на Иви.



«Эта история списана, что называется, с натуры. В последнее время мы стали свидетелями нескольких громких историй: создатели бизнеса умирают, их дети наследуют огромные империи. Бывшие менеджеры, исполнявшие приказы своих родителей дети пытаются доказать окружающим, что выросли и сами способны управлять. Бизнес немедленно начинают атаковать конкуренты, параллельно начинается семейная борьба за наследство — в результате процесс передачи почти всегда превращается в драму. Компании погрязают в судебных процессах, корпоративных войнах или просто разваливаются», — говорит автор идеи и сценария Сергей Минаев.

По сюжету после смерти владельца крупного строительного холдинга Алексея Градова (Ростислав Бершауэр) его наследники вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Со стороны семьи войну возглавляет Градов-старший (Алексей Гуськов), основавший фамильный бизнес в 90-е, но отошедший от дел. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду Воскресенскую (Юлия Снигирь), которая была не только коллегой, но и любовницей его сына. Помимо передела активов, Градовы — жены, дети, внуки — заняты выявлением старых обид и накопившихся друг к другу претензий. У них есть все — деньги, власть, связи, статус. Но этого им мало. В погоне за наследством они готовы разорвать не только врагов семьи, но и друг друга.

Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«История моей героини о том, что деньги не могут никого сделать абсолютно счастливым и заменить какие-то вечные ценности и память о человеке. И месть не приносит ничего, кроме боли. Каждый персонаж нашей истории получает свой урок, и зритель в конце должен сам сделать вывод, восторжествовала ли правда, или это и не правда вовсе. Но для этого надо досмотреть», — рассказала Юлия Снигирь.

В сериале также сыграли Павел Попов, Ангелина Пахомова, Валерий Карпов, Наталия Вдовина, Виктория Маслова, Юлия Франц, Марина Ворожищева, Игорь Гордин, Александр Новин, Юрий Насонов, Геннадий Смирнов и Сергей Юшкевич.

Читать рецензию «Золотое дно»: Счастье не построишь

«Моя героиня отличается от меня, конечно, суммой нулей на карте, а похожи мы с ней тем, что обе нуждаемся в любви. В частности, в маминой, — поведала о своем персонаже Ангелина Пахомова, воплотившей образ Полины Градовой, младшей дочери Алексея. — Посмотреть наш сериал до конца стоит хотя бы по одной причине — иначе вы никогда не узнаете, кто в этой истории настоящая крыса. И я вам обещаю, вы не поверите своим глазам и ушам».

За визуальную составляющую драмы отвечают оператор Григорий Рудаков, художник-постановщик Ирина Гражданкина, художник по костюмам Анна Чистова и художник по гриму Павел Беткер. Продюсерами выступили Александр Цекало и Иван Самохвалов.

Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Юлии Франц, исполнительницы роли HR-директора компании Зины и жены старшего сына Градова Дмитрия, «"Золотое дно", в первую очередь, — это талантливый сценарий. История выдумана, но очень вероятна в современных реалиях, нравится нам это или нет. Эта история о том, что порой никакие материальные блага не могут подарить человеку счастья, любви и гармонии, к которому каждый из нас стремится. Этот сериал стоит посмотреть, потому как каждый участник, который работал над созданием картины, делал это с полной отдачей, и мы надеемся, что зритель получит удовольствие от просмотра, а возможно, даже сделает какие-то полезные выводы».
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обсуждение >>
№ 1
Antea13 (Оренбург)   26.01.2024 - 14:48
И чем он там нашумевший? Очередная фигня про бизнесменов. Вообще не формат Нтв в отличие от Слова чушпана, который продолжают пиарить и не показывать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января фотографии
Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января фотографии
Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января фотографии
Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января фотографии
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