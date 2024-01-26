Анастасия Евграфова и Тихон Жизневский окажутся «Внутри убийцы» 22 февраля

Премьера сериала Владимира Мирзоева по бестселлеру Майка Омера «Внутри убийцы» состоится на Кинопоиске 22 февраля. В этот день выйдут первые два эпизода, затем — по серии еженедельно, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Сюжет адаптации первого романа из трилогии о психологе-профайлере перенесен из Чикаго в Санкт-Петербург. Зрителям поведают о профайлере Зое Волгиной. Она — лучшая в своем деле: сцены преступлений буквально оживают у нее перед глазами. Именно Зою и специального сотрудника Следственного комитета Тимофея Волоха привлекают к новому расследованию: в Петербурге неизвестный душитель бальзамирует тела своих жертв, превращая их в статуи. Его «почерк» Зое знаком — много лет назад она уже сталкивалась с очень похожим человеком.
По словам писателя Майка Омера, «сериал "Внутри убийцы" — первая адаптация романа, и я рад, что ее сняли в России, где живет много моих читателей. Я посмотрел трейлер 20 раз! Это невероятно, видеть, как родившиеся в моей голове история и персонажи материализуются на экране. Важнейшая составляющая "Внутри убийцы" — его герои: целеустремленная, иногда даже одержимая, девушка-профайлер и ее напарник, харизматичный и честный следователь. Эти персонажи органично живут и в Чикаго, как это было в книге, и в Петербурге, как в сериале. Выбор актрисы на главную роль мне кажется идеальным. Анастасия Евграфова с ее утонченными чертами лица и пронизывающим взглядом абсолютно точно отражает характер героини».
Адаптацией романа занимались сам режиссер и Анастасия Мирзоева. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Троицке. За визуальную составляющую сериала отвечают художник-постановщик Эдуард Галкин, оператор Василий Григолюнас и режиссер монтажа Александр Амиров, за музыку — композитор Райан Оттер, а за производство — Zoom Production и Плюс Студия.
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