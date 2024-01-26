«Мажора» превратили в корейскую дораму

Российский сериал «Мажор
» обзавелся южно-корейской 16-серийной версией под названием «Чеболь против детектива» (Flex X Cop). Премьера романтического боевика состоится на телеканале SBS 26 января, новые серии будут выходить в эфир каждую пятницу и субботу в 22:00 по местному времени. Сериал также будет доступен на стриминге Disney+ в некоторых регионах. Об этом сообщает пресс-служба Продюсерской компании «Среда».
«В 2010 году сценарист Александр Щербаков показал мне идею сериала, и с этого момента и начала свою жизнь Вселенная "Мажора". "Мажор" стал первым российским сериалом, вышедшем на Netflix – в 2016 году под названием Silver Spoon. Затем права на адаптацию были проданы в США, Польшу, Испанию, Индию, Сербию – в общей сложности более чем в 40 стран мира. На сегодняшний день корейские сериалы – самые востребованные в мире, и мы гордимся тем, что компания Big Ocean заинтересовалась нашей историей и реализовала свою версию этого проекта. Наше сотрудничество будет продолжаться и по другим сериалам "Среды". Я лично побывал в Сеуле на съемках Flex X Cop и наблюдал уникальную слаженность и качество работы съемочной группы», —
рассказал генеральный продюсер Продюсерской компании «Среда» Александр Цекало
.
Корейским зрителям расскажут об отношениях Чжин И Су, неопытного детектива из третьего поколения чеболей (корейский аналог понятия «мажор», обозначает члена семьи, владеющей большой компанией), и Ли Кан Хен, первой женщины-руководителя отдела по борьбе с насильственными преступлениями. Кан Хен поначалу относится к И Су с предубеждением, видя в нем помеху своей работе. Однако, пройдя через ряд совместных испытаний, они становятся напарниками.
Главную роль чеболя-мажора вместо привычного российскому зрителю Павла Прилучного
исполнил популярный корейский актер Ан Бо Хен
. Пак Чу Хен
, воплотившая главную героиню, сыгранную в оригинале Кариной Разумовской
, уже снималась вместе с Бо Хеном в дораме «Клетки Ю-ми
».
«Я в восторге от того, что впервые занимаюсь корейской адаптацией российского сериала. Когда я впервые увидел "Мажора", я был просто очарован, поскольку это была интригующая концепция, которую было легко и просто адаптировать. Здесь был правильный баланс тайн, экшена и романтики. К тому же, она поддавалась межкультурному переводу, поэтому я и решил разработать корейскую версию. Я с нетерпением жду продолжения нашего сотрудничества с Продюсерской компанией "Среда". Когда мы переносили эту историю в корейскую культуру, мы добавили больше элементов, связанных с семьей. Поэтому у главной героини появился старший сводный брат, которого, например, не было в оригинальном "Мажоре". Кроме того, мы увидим семейную жизнь героини, ее родителей. Работа правоохранительных органов в Корее отличается от российской, поэтому мы также изменили полицейские дела», —
прокомментировал главный исполнительный директор компании Big Ocean ENM Инсу Шин.
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