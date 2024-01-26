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«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года

26 января
2024 год

Новости кино >>
26 января 2024
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2023 года. Вручение наград состоялось сегодня в первом павильоне «Мосфильма». Лучшим фильмом стал «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Эта картина также получила награды за лучший монтаж, звукорежиссуру и визуальные эффекты.

«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года
фото: "Снегирь"

Лучшим режиссером академики признали Сергея Урсуляка, снявшего ленту «Праведник», исполнитель главной роли в этой картине Александр Яценко удостоен «Золотого орла» за лучшую актерскую работу, за роль второго плана академики также отметили его коллегу по фильму Евгения Ткачука. Кроме того, статуэтку получил и оператор «Праведника» Михаил Милашин.

Наградой за лучший сценарий отмечен Александр Велединский с фильмом «1993». «Золотого орла» за женскую роль второго плана получила сыгравшая в этой картине Александра Ребенок. Лучшей актрисой кино стала Анна Михалкова за работу в «Чувствах Анны» режиссера Анны Меликян.

В сериальных категориях лучшими стали «Бизон: Дело манекенщицы» и «Фишер», за работу в которых Золотыми орлами отметили артистов Александра Яценко, Ивана Янковского и Сергея Безрукова. В женских сериальных категориях призы достались Елене ЯковлевойДама с собачкой») и Марьяне Спивак за работу в проекте «Черное облако».

Почетными статуэтками «Золотого орла» были отмечены оператор Анатолий Мукасей и киностудия «Мосфильм», чье столетие отмечается в этом году. Также специальный приз академики приняли решение присудить первой актрисе-космонавту Юлии Пересильд.


Полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2023 года:


Лучший фильм – «Снегирь» (читать рецензию)

«1993» (читать рецензию)
«Вызов» (читать рецензию)
«По щучьему велению» (читать рецензию)
«Праведник» (читать рецензию)


Лучший телевизионный сериал – «Бизон: Дело манекенщицы» (читать рецензию)

«Шаляпин» (читать рецензию)
«Шпион» (смотреть онлайн)

Лучший сериал онлайн-платформы – «Фишер» (читать рецензию)

«Библиотекарь» (читать рецензию)
«Плейлист волонтера» (читать рецензию)

Лучший неигровой фильм – «Мельников»

«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»
«Симоновы и Трошкины: Двойной портрет в интерьере эпохи»

Лучший короткометражный фильм – «Шоссе Энтузиастов»

«Здесь и сейчас»
«Остановка»

Лучший анимационный фильм – «Коты Эрмитажа»

«Светлые души»
«Хармс»

Лучшая режиссерская работа – Сергей Урсуляк («Праведник»)

Александр Велединский («1993») (читать интервью)
Борис Хлебников («Снегирь»)

Лучший сценарий – Александр Велединский («1993»)

Геннадий Островский («Праведник»)
Наталия Мещанинова, Борис Хлебников («Снегирь»)

Лучшая женская роль в кино – Анна Михалкова («Чувства Анны»)

Юлия Пересильд («Вызов»)
Любовь Константинова («Праведник»)

Лучшая мужская роль в кино – Александр Яценко («Праведник»)

Евгений Цыганов («1993»)
Макар Хлебников, Олег Савостюк («Снегирь»)

Лучшая женская роль на телевиденииЕлена ЯковлеваДама с собачкой»)

Любовь Константинова («Лихорадка»)
Юлия Снигирь («Шаляпин»)

Лучшая актриса онлайн-сериалаМарьяна СпивакЧерное облако»)

Светлана ХодченковаАктрисы»)
Александра Бортич («Фишер»)

Лучшая мужская роль на телевидении – Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)

Александр Яценко («Шаляпин»)
Сергей Безруков («Шпион»)

Лучший актер онлайн-сериала – Иван Янковский, Александр Яценко («Фишер»)

Иван Янковский («Плейлист волонтера»)
Филипп Янковский («Черное облако»)

Лучшая женская роль второго планаАлександра Ребенок («1993»)

Маша ЛобановаКрай надломленной луны»)
Елена Яковлева («Поехавшая»)

Лучшая мужская роль второго планаЕвгений Ткачук («Праведник»)

Максим Лагашкин («1993»)
Игорь ГординИмператрицы»)


Лучшая операторская работа – Михаил Милашин («Праведник»)

Михаил МилашинПовелитель ветра»)
Алишер Хамдходжаев («Снегирь»)

Лучшая работа художника-постановщикаСергей ФевралевХитровка. Знак четырех»)

Мария Турская («Императрицы»)
Анастасия Каримулина («По щучьему велению»)

Лучшая работа художника по костюмам – Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров («Хитровка. Знак четырех»)

Екатерина Шапкайц («Императрицы»)
Надя Васильева, Ольга Михайлова («По щучьему велению»)

Лучшая музыка к фильмуАлексей Рыбников («Повелитель ветра»)

Василий Тонковидов («Праведник»)
Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех»)

Лучший монтаж фильма – Иван Лебедев («Снегирь»)

Тим Павелко («Вызов»)
Серик Бейсеу, Сергей Нестеров («По щучьему велению»)

Лучшая работа звукорежиссера – Максим Беловолов («Снегирь»)

Борис Войт («Вызов»)
Студия «Флайсаунд» Иван Арапов («Повелитель ветра»)

Лучшие визуальные эффекты – «ALGOUS studio» («Снегирь»)

«ALGOUS studio», Алексей Гусев («Вызов»)
«ALGOUS studio» («Повелитель ветра»)
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обсуждение >>
№ 1
Darkshines   26.01.2024 - 23:17
сколько не жаловались в комментах на звук в "Снегире" - как оказалось, это лучшая звукооператорская работа победа трэш-космонавтки Михалковой над реальной космонавткой Пересильд - это тоже нечто...... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года фотографии
«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года фотографии
«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года фотографии
«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года фотографии
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