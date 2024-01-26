«Снегирь» получил «Золотого орла» как лучший фильм года

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2023 года. Вручение наград состоялось сегодня в первом павильоне «Мосфильма». Лучшим фильмом стал «Снегирь» режиссера Бориса Хлебникова. Эта картина также получила награды за лучший монтаж, звукорежиссуру и визуальные эффекты.
фото: "Снегирь"
Лучшим режиссером академики признали
Сергея Урсуляка
, снявшего ленту «
Праведник
», исполнитель главной роли в этой картине
Александр Яценко
удостоен «Золотого орла» за лучшую актерскую работу, за роль второго плана академики также отметили его коллегу по фильму
Евгения Ткачука
. Кроме того, статуэтку получил и оператор «Праведника»
Михаил Милашин
.
Наградой за лучший сценарий отмечен
Александр Велединский
с фильмом «
1993
». «Золотого орла» за женскую роль второго плана получила сыгравшая в этой картине
Александра Ребенок
. Лучшей актрисой кино стала
Анна Михалкова
за работу в «
Чувствах Анны
» режиссера
Анны Меликян
.
В сериальных категориях лучшими стали «
Бизон: Дело манекенщицы
» и «
Фишер
», за работу в которых Золотыми орлами отметили артистов Александра Яценко,
Ивана Янковского
и
Сергея Безрукова
. В женских сериальных категориях призы достались
Елене Яковлевой
(«
Дама с собачкой
») и
Марьяне Спивак
за работу в проекте «
Черное облако
».
Почетными статуэтками «Золотого орла» были отмечены оператор
Анатолий Мукасей
и киностудия «Мосфильм», чье столетие отмечается в этом году. Также специальный приз академики приняли решение присудить первой актрисе-космонавту
Юлии Пересильд
.
Полный список лауреатов премии «Золотой орел» по итогам 2023 года:
Лучший фильм
– «Снегирь» (
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«1993» (
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«Вызов» (
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«По щучьему велению» (
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«Праведник» (
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Лучший телевизионный сериал
– «Бизон: Дело манекенщицы» (
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«Шаляпин» (
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«Шпион» (
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Лучший сериал онлайн-платформы
– «Фишер» (
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«Библиотекарь» (
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«Плейлист волонтера» (
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Лучший неигровой фильм
– «Мельников»
«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»
«Симоновы и Трошкины: Двойной портрет в интерьере эпохи»
Лучший короткометражный фильм
– «
Шоссе Энтузиастов
»
«
Здесь и сейчас
»
«
Остановка
»
Лучший анимационный фильм
– «
Коты Эрмитажа
»
«Светлые души»
«Хармс»
Лучшая режиссерская работа
– Сергей Урсуляк («Праведник»)
Александр Велединский («1993») (
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Борис Хлебников («Снегирь»)
Лучший сценарий
– Александр Велединский («1993»)
Геннадий Островский
(«Праведник»)
Наталия Мещанинова
, Борис Хлебников («Снегирь»)
Лучшая женская роль в кино
– Анна Михалкова («Чувства Анны»)
Юлия Пересильд («Вызов»)
Любовь Константинова («Праведник»)
Лучшая мужская роль в кино
– Александр Яценко («Праведник»)
Евгений Цыганов («1993»)
Макар Хлебников, Олег Савостюк («Снегирь»)
Лучшая женская роль на телевидении
–
Елена Яковлева
(«
Дама с собачкой
»)
Любовь Константинова («
Лихорадка
»)
Юлия Снигирь
(«Шаляпин»)
Лучшая актриса онлайн-сериала
–
Марьяна Спивак
(«
Черное облако
»)
Светлана Ходченкова
(«
Актрисы
»)
Александра Бортич
(«Фишер»)
Лучшая мужская роль на телевидении
– Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)
Александр Яценко («Шаляпин»)
Сергей Безруков («Шпион»)
Лучший актер онлайн-сериала
– Иван Янковский, Александр Яценко («Фишер»)
Иван Янковский («Плейлист волонтера»)
Филипп Янковский
(«Черное облако»)
Лучшая женская роль второго плана
–
Александра Ребенок
(«1993»)
Маша Лобанова
(«
Край надломленной луны
»)
Елена Яковлева («
Поехавшая
»)
Лучшая мужская роль второго плана
–
Евгений Ткачук
(«Праведник»)
Максим Лагашкин
(«1993»)
Игорь Гордин
(«
Императрицы
»)
Лучшая операторская работа
– Михаил Милашин («Праведник»)
Михаил Милашин
(«
Повелитель ветра
»)
Алишер Хамдходжаев
(«Снегирь»)
Лучшая работа художника-постановщика
–
Сергей Февралев
(«
Хитровка. Знак четырех
»)
Мария Турская
(«Императрицы»)
Анастасия Каримулина
(«По щучьему велению»)
Лучшая работа художника по костюмам
– Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров («Хитровка. Знак четырех»)
Екатерина Шапкайц («Императрицы»)
Надя Васильева, Ольга Михайлова («По щучьему велению»)
Лучшая музыка к фильму
–
Алексей Рыбников
(«Повелитель ветра»)
Василий Тонковидов
(«Праведник»)
Юрий Потеенко
(«Хитровка. Знак четырех»)
Лучший монтаж фильма
– Иван Лебедев («Снегирь»)
Тим Павелко («Вызов»)
Серик Бейсеу
, Сергей Нестеров («По щучьему велению»)
Лучшая работа звукорежиссера
– Максим Беловолов («Снегирь»)
Борис Войт («Вызов»)
Студия «Флайсаунд» Иван Арапов («Повелитель ветра»)
Лучшие визуальные эффекты
– «ALGOUS studio» («Снегирь»)
«ALGOUS studio», Алексей Гусев («Вызов»)
«ALGOUS studio» («Повелитель ветра»)
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