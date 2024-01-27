Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Японская кинопремия «Майнити
» намедни наградила «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы
» Мари Окады
(лучший анимационный фильм) и «Мальчика и птицу
» Хаяо Миядзаки
(премия Нобору Оофудзи за невиданные формы творческой экспрессии, что бы это ни значило). Тем временем последнее (на сегодняшний день
) аниме мэтра продолжает с лихвой окупать труд создателей: в Великобритании «Как поживаете?» насобирало по кармана зрителей £4,4 миллиона, что в 4,4 раза больше предыдущего рекорда студии Ghibli
(«Могила светлячков
», «Ведьмина служба доставки
»), установленного в стране Шекспира «Унесенными призраками
». «Семье шпиона
» тоже есть чем похвастаться: полнометражный «Код: Белый
» преодолел в родном прокате планку в ¥5 миллиардов (чуть более $36 миллионов). «Первый слэм-данк
» повторно вышел в японский прокат на один день и заработал $881,5 тысяч (для сравнения: в дебютный декабрьский уикенд аниме накрутило $9,5 миллионов). Окружной суд Киото вынес вердикт по делу о поджоге студии Kyoto Animation
в 2019 году: виновного Синдзи Аобу
приговорили к смертной казни. Adult Swim
поделились новым отрывком из аниме по «Рику и Морти
» — хайп сам себя не создаст:
«Жертвенную принцессу и Царя зверей
» после успешного перевоплощения в аниме ждет трансформация в мюзикл. Если «Звездное дитя
» еще кого-то не покорило, то вот-вот это сделает: вслед за аниме-хитом студии Doga Kobo
(«Мой сэмпай раздражает!
», «Рыбалка для школьниц после занятий
») по манге Аки Акасаки
скоро выйдет цветастый лайв-экшн. «Металлическая Руж
» тоже готовится предстать в новом формате: в начале марта историю о гиноидах и людях ожидает адаптация в виде вебтуна. Издательство Yen Press
выпустило ролик с самыми продаваемыми мангой, манхвой и ранобэ: «Туалетный мальчик Ханако
», «Поднятие уровня в одиночку
» и уже помянутый «Ребенок идола» заняли первые три строчки в списке бестселлеров года. Автор «Небесных драконов
» Таку Кувабара
готовится выпустить мангу «Кулинарные сны Снорлакса
» про, собственно, покемона и яства: пока запланировано шесть глав. Два года назад Тюя Кояма
заявлял, что вышел на финальную арку «Космических братьев
», а теперь поделился инсайдом: когда манга-таки закончится, стартует новое аниме.
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом мультипликационном проекте «Ниндзя Камуи» или о том, что чаще всего смотрели японцы в прошлом году), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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За что мы любим Хаяо Миядзаки
Комедийная история Риэ Нисиды
«Господин и пес
» получит экранизацию. Изначально манга-первоисточник публиковалась в твиттере автора, а в 2021-м перебралась на сайт Flex Comix
в виде двух танкобонов (третий ожидается 15 февраля). Производственных подробностей пока нет, но есть новый милейший арт Нисиды.
В эпоху Воюющих государств (Сэнгоку) военачальники всю жизнь проводили в непрерывных сражениях. Но это время прошло. Некогда дерзкий и жестокий самурай после гибели клана влачит унылое существование в одном из бедных доходных домов. Однажды он подбирает очаровательного корги и поначалу требует от веселого коротколапика беспрекословного подчинения, но постоянно сам оказывается во власти его озорного характера.
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Зоотерапия в умилительном кукольном аниме «Консьерж покемонов»
Анонсированное
в ноябре прошлого года оригинальное аниме «Цветы, распускайтесь!
» (Na Nare Hana Nare
) пополнилось новым трейлером. Даты релиза еще нет, но известно, что 17 марта в городе Такасаки префектуры Гумма, где и разворачивается драма о взрослении от студии P.A. Works
(«Война горничных Акибы
», «Долой безделье!
»), состоится предварительный показ и Q&A-сессия с участием сэйю.
История посвящена взаимоотношениям шести совершенно непохожих девочек-подростков, которые разными способами находят поддержку в жизни.
Старшеклассниц озвучивают:
Чирлидерша Каната Мисора — начинающая сэйю Рика Накагава
.
Паркурщица Судзуха Обунай — Юки Накасима
(Харупи
из «Хелька
», Вероника из «Онигири
»).
Капоэйристка Анна Авейро — Ларисса Такэда Таго
(Нова Сугая из «Этой фарфоровой куклы
», Сакура из «Предсмертного списка зомби
»).
Йогиня Нодока Отани — Манака Ивами (Лини из «Провожающей в последний путь Фрирен
», Аканэ Курокава
из «Звездного дитя
»).
Гимнастка Сион Танидзаки — Моэ Кахара
(Фуко Идзумо
из «Нежити и неудачи
», Хасу из «Сердца куноити Цубаки
»).
Девушка с инвалидностью Мэгуми Кайондзи — Мику Ито
(Акина Кубо
из «Кубо не прощает меня — моба
», Митиру Югумо из «Телепата звездной пыли
»).
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«Долой безделье!» — очаровательная история школьницы из небольшого города от той же студии
Премьера романтического сёдзё
«Вампирское общежитие
» от студии Blanc
(«Двуличный братик
», «Моя девушка — убежденная извращенка-девственница
») состоится в апреле. Вышел свежий трейлер (у нас — с русскими субтитрами!).
Сиротка Мито слишком красива и чтобы выжить на улице ей приходится маскироваться под мальчика. Когда бездомная жизнь становится невыносимой, она отправляется на край моста, но от необдуманного поступка её спасает Рука Саотомэ — вампир, который как раз подыскивает себе прекрасного юношу, чтобы время от времени питаться его кровью. Впервые в жизни бедняжке предложили то, о чем она так долго мечтала: уютное жилище, возможность учиться и заботу. Правда, всё это может исчезнуть, если Рука узнает, что Мито на самом деле девушка.
Отчаявшуюся сироту озвучит Кана Итиносэ
(Сулетта Мэркьюри
из «Ведьмы с Меркурия
», Мику Суридэ
из «Сделай сама!!
»), а сердобольного кровопийцу — Сюнъити Токи
(Сион Бладан / Тока Скотт
из «Герой мёртв!
», Шнайдер Аллокер
из «Добро пожаловать в Ад, Ирума!
»).
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Еще пять аниме про вампиров на любой вкус
Один из крупнейших южнокорейский конгломератов Lotte
выпустил рекламный ролик Chocolat Cadabra
, посвященный 60-летию своего шоколадного бизнеса в Японии. Причем заказал его не кому-то, а студии Trigger
(«Убей или умри
», «Подземелье вкусностей
»). На кондитерской фабрике поздно вечером три девочки варят волшебный шоколад, перемещаясь между мирами науки, магии и реальности.
Постановкой и чардизом анимационого клипа занимался Ё Ёсинари
(«Киберпанк: Бегущие по краю
», «Академия ведьмочек
»), сценарий разработан Гэнки Кавамурой
(«Дораэмон: Остров сокровищ Нобиты
»), а песню-заклинание исполняет j-pop звезда Ado
(«Ван-Пис: Красный фильм
», «Семья шпиона
»).
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25 самых ярких аниме зимы
Мангу «Тасукэцу
» авторства Тайги Миякавы
в 2024-м ждет перевоплощение в аниме. Производство ведется на студии Satelight
(«Хельк
», «Плохие девчонки Рокудо
»).
Это психологический триллер о группе подростков, которые вдруг оказались в опустевшем мире. Таинственный Император заставляет принять их участие в игре на выживание, где есть только одно правило: большинство погибает. Несмотря на суровые условия, получивший суперспособности старшеклассник Санэацу Нарита и его друзья противостоят гейм-мастеру.
Режиссером и сценаристом сериала заявлен Тацуо Сато
(«Цветок вечности
», «Атом: Начало
»), дизайн персонажей разрабатывает Нами Хаяси
(«Тада не может влюбиться
», «Черный клевер
»), а за музыкальное сопровождение отвечает R.O.N
(«Дорохэдоро
», «Баскетбол Куроко
»). Сэйю Нариты — Юто Уэмура
(Кит Пауэлл
из «Сказки о Сахарном яблоке
», Юкито Янаги
из «Аяки
»).
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«Одинокий замок в Зазеркалье» — сказка об играх и школьных драмах подростков в параллельном мире
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