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Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

27 января
2024 год

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27 января 2024
Японская кинопремия «Майнити» намедни наградила «Фабрику иллюзий Алисы и Терезы» Мари Окады (лучший анимационный фильм) и «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки (премия Нобору Оофудзи за невиданные формы творческой экспрессии, что бы это ни значило). Тем временем последнее (на сегодняшний день) аниме мэтра продолжает с лихвой окупать труд создателей: в Великобритании «Как поживаете?» насобирало по кармана зрителей £4,4 миллиона, что в 4,4 раза больше предыдущего рекорда студии GhibliМогила светлячков», «Ведьмина служба доставки»), установленного в стране Шекспира «Унесенными призраками». «Семье шпиона» тоже есть чем похвастаться: полнометражный «Код: Белый» преодолел в родном прокате планку в ¥5 миллиардов (чуть более $36 миллионов). «Первый слэм-данк» повторно вышел в японский прокат на один день и заработал $881,5 тысяч (для сравнения: в дебютный декабрьский уикенд аниме накрутило $9,5 миллионов). Окружной суд Киото вынес вердикт по делу о поджоге студии Kyoto Animation в 2019 году: виновного Синдзи Аобу приговорили к смертной казни. Adult Swim поделились новым отрывком из аниме по «Рику и Морти» — хайп сам себя не создаст:


«Жертвенную принцессу и Царя зверей» после успешного перевоплощения в аниме ждет трансформация в мюзикл. Если «Звездное дитя» еще кого-то не покорило, то вот-вот это сделает: вслед за аниме-хитом студии Doga KoboМой сэмпай раздражает!», «Рыбалка для школьниц после занятий») по манге Аки Акасаки скоро выйдет цветастый лайв-экшн. «Металлическая Руж» тоже готовится предстать в новом формате: в начале марта историю о гиноидах и людях ожидает адаптация в виде вебтуна. Издательство Yen Press выпустило ролик с самыми продаваемыми мангой, манхвой и ранобэ: «Туалетный мальчик Ханако», «Поднятие уровня в одиночку» и уже помянутый «Ребенок идола» заняли первые три строчки в списке бестселлеров года. Автор «Небесных драконов» Таку Кувабара готовится выпустить мангу «Кулинарные сны Снорлакса» про, собственно, покемона и яства: пока запланировано шесть глав. Два года назад Тюя Кояма заявлял, что вышел на финальную арку «Космических братьев», а теперь поделился инсайдом: когда манга-таки закончится, стартует новое аниме.

Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом мультипликационном проекте «Ниндзя Камуи» или о том, что чаще всего смотрели японцы в прошлом году), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать За что мы любим Хаяо Миядзаки
Комедийная история Риэ Нисиды «Господин и пес» получит экранизацию. Изначально манга-первоисточник публиковалась в твиттере автора, а в 2021-м перебралась на сайт Flex Comix в виде двух танкобонов (третий ожидается 15 февраля). Производственных подробностей пока нет, но есть новый милейший арт Нисиды.

Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

В эпоху Воюющих государств (Сэнгоку) военачальники всю жизнь проводили в непрерывных сражениях. Но это время прошло. Некогда дерзкий и жестокий самурай после гибели клана влачит унылое существование в одном из бедных доходных домов. Однажды он подбирает очаровательного корги и поначалу требует от веселого коротколапика беспрекословного подчинения, но постоянно сам оказывается во власти его озорного характера.

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Анонсированное в ноябре прошлого года оригинальное аниме «Цветы, распускайтесь!» (Na Nare Hana Nare) пополнилось новым трейлером. Даты релиза еще нет, но известно, что 17 марта в городе Такасаки префектуры Гумма, где и разворачивается драма о взрослении от студии P.A. WorksВойна горничных Акибы», «Долой безделье!»), состоится предварительный показ и Q&A-сессия с участием сэйю.


История посвящена взаимоотношениям шести совершенно непохожих девочек-подростков, которые разными способами находят поддержку в жизни.

Старшеклассниц озвучивают:
Чирлидерша Каната Мисора — начинающая сэйю Рика Накагава.
Паркурщица Судзуха Обунай — Юки Накасима (Харупи из «Хелька», Вероника из «Онигири»).
Капоэйристка Анна Авейро — Ларисса Такэда Таго (Нова Сугая из «Этой фарфоровой куклы», Сакура из «Предсмертного списка зомби»).
Йогиня Нодока Отани — Манака Ивами (Лини из «Провожающей в последний путь Фрирен», Аканэ Курокава из «Звездного дитя»).
Гимнастка Сион Танидзаки — Моэ Кахара (Фуко Идзумо из «Нежити и неудачи», Хасу из «Сердца куноити Цубаки»).
Девушка с инвалидностью Мэгуми Кайондзи — Мику Ито (Акина Кубо из «Кубо не прощает меня — моба», Митиру Югумо из «Телепата звездной пыли»).

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Премьера романтического сёдзё «Вампирское общежитие» от студии BlancДвуличный братик», «Моя девушка — убежденная извращенка-девственница») состоится в апреле. Вышел свежий трейлер (у нас — с русскими субтитрами!).


Сиротка Мито слишком красива и чтобы выжить на улице ей приходится маскироваться под мальчика. Когда бездомная жизнь становится невыносимой, она отправляется на край моста, но от необдуманного поступка её спасает Рука Саотомэ — вампир, который как раз подыскивает себе прекрасного юношу, чтобы время от времени питаться его кровью. Впервые в жизни бедняжке предложили то, о чем она так долго мечтала: уютное жилище, возможность учиться и заботу. Правда, всё это может исчезнуть, если Рука узнает, что Мито на самом деле девушка.

Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю


Отчаявшуюся сироту озвучит Кана Итиносэ (Сулетта Мэркьюри из «Ведьмы с Меркурия», Мику Суридэ из «Сделай сама!!»), а сердобольного кровопийцу — Сюнъити Токи (Сион Бладан / Тока Скотт из «Герой мёртв!», Шнайдер Аллокер из «Добро пожаловать в Ад, Ирума!»).

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Один из крупнейших южнокорейский конгломератов Lotte выпустил рекламный ролик Chocolat Cadabra, посвященный 60-летию своего шоколадного бизнеса в Японии. Причем заказал его не кому-то, а студии TriggerУбей или умри», «Подземелье вкусностей»). На кондитерской фабрике поздно вечером три девочки варят волшебный шоколад, перемещаясь между мирами науки, магии и реальности.


Постановкой и чардизом анимационого клипа занимался Ё ЁсинариКиберпанк: Бегущие по краю», «Академия ведьмочек»), сценарий разработан Гэнки КавамуройДораэмон: Остров сокровищ Нобиты»), а песню-заклинание исполняет j-pop звезда AdoВан-Пис: Красный фильм», «Семья шпиона»).

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Мангу «Тасукэцу» авторства Тайги Миякавы в 2024-м ждет перевоплощение в аниме. Производство ведется на студии SatelightХельк», «Плохие девчонки Рокудо»).


Это психологический триллер о группе подростков, которые вдруг оказались в опустевшем мире. Таинственный Император заставляет принять их участие в игре на выживание, где есть только одно правило: большинство погибает. Несмотря на суровые условия, получивший суперспособности старшеклассник Санэацу Нарита и его друзья противостоят гейм-мастеру.

Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

Режиссером и сценаристом сериала заявлен Тацуо СатоЦветок вечности», «Атом: Начало»), дизайн персонажей разрабатывает Нами ХаясиТада не может влюбиться», «Черный клевер»), а за музыкальное сопровождение отвечает R.O.NДорохэдоро», «Баскетбол Куроко»). Сэйю Нариты — Юто Уэмура (Кит Пауэлл из «Сказки о Сахарном яблоке», Юкито Янаги из «Аяки»).

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Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю

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Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки, шоколад и корги: главные новости аниме за неделю фотографии
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