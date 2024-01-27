Анна Клинская и Никита Бурячек сыграли в мелодраме «Два крыла»

что почитать?

Поездки «на картошку», политический активизм и ностальгия по юности

Давайте зачетку: 10 фильмов о студенческой жизни и вокруг нее

В прокате с 22 февраля

«Квартет И» проведет «Один день в Стамбуле» в трейлере новой комедии

«Сказка» Сокурова и «Слово пацана. Кровь на асфальте» Крыжовникова получили «Белых слонов»

Интервью

Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона

Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни