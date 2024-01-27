Анна Клинская и Никита Бурячек сыграли в мелодраме «Два крыла»

«Наш проект о том, что у каждого человека есть вторая половинка – второе крыло, которое он обязательно найдет и взлетит. Так и мой герой Константин встречает любовь и все у него начинает налаживаться», — рассказал Никита Бурячек.
Зрительницам поведают историю о Екатерине – идеальной жене Игоря Игнатьева, владельца фармацевтического предприятия в небольшом городе Клинове. У Кати есть свой благотворительный фонд помощи талантливым детям. Вот только детей у пары нет, хотя оба супруга этого очень хотят. В ранней молодости по настоянию матери Катя сделала аборт и рассталась со своей первой любовью - Костей, который не простил ей этого «предательства» и уехал в Москву. Когда долгожданная беременность наконец наступила, радость от этой новости омрачилась подозрением, что у ребенка синдром Дауна. Узнав, что малыш может родиться больным, Игорь настаивает, чтобы Катя прервала беременность. Отстаивая свое решение, героине придется столкнуться с предательством родных и близкой подруги, которая начинает свою игру, желая занять место Кати и женить на себе Игоря.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По словам Анны Клинской, «Екатерина очень честная, добрая женщина, умеющая любить. Встретив свою старую любовь через долгое время, решила помочь ему восстанавливаться и бороться за жизнь. Иногда, такие истории кажутся сказками, но в жизни случаются совпадения, когда люди случайно встречаются со своими бывшими через много лет, и, если это настоящая любовь, можно простить все».
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