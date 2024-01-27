«Одинокая белая женщина» Бриджет Фонда отмечает юбилей

Бриджет Джейн Фонда родилась в Лос-Анджелесе 27 января 1964 года в знаменитой актерской семье. Мать Сьюзан Джейн Брюер также была актрисой. Когда родители развелись, Бриджит с братом Джастином мало общались с отцом и его новой семьей. Училась в Нью-йоркском университете на театральном факультете и в институте Ли Страсберга.
Лауреатка кинофестиваля в Сиджесе за лучшую женскую роль в фильме «Магия». В конце 2003-го Бриджит вышла замуж за талантливого композитора Дэнни Элфмена и перестала сниматься в кино. В январе 2005-го у пары родился сын Оливер.
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