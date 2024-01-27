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«Одинокая белая женщина» Бриджет Фонда отмечает юбилей

27 января
2024 год

Новости кино >>
27 января 2024
Сегодня, 27 января, исполнилось 60 лет внучке великого актера Генри Фонды, дочери Питера Фонды, племяннице Джейн Фонды, популярной американской актрисе 90-х Бриджет Фонде.

«Одинокая белая женщина» Бриджет Фонда отмечает юбилей
фото: промо к фильму «Возврата нет»

Бриджет Джейн Фонда родилась в Лос-Анджелесе 27 января 1964 года в знаменитой актерской семье. Мать Сьюзан Джейн Брюер также была актрисой. Когда родители развелись, Бриджит с братом Джастином мало общались с отцом и его новой семьей. Училась в Нью-йоркском университете на театральном факультете и в институте Ли Страсберга.

Впервые появилась на экране вместе с отцом в культовой картине Денниса Хоппера «Беспечный ездок», вышедшей в 1969-м. Вторая роль была без слов в комедии 1982 года «Партнеры». Первое заметное появление актрисы состоялось в драме «Скандал». В 1990-м сыграла журналистку в третьей части «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, а спустя два года — Элли в триллере Барбе Шредера «Одинокая белая женщина», заслужив положительные отзывы критиков. В 1993-м воплотила образ Мэгги в голливудском ремейке «Никиты» Люка Бессона, получившем название «Возврата нет».

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За свою карьеру сыграла около 50 ролей в кино и на телевидении. Сотрудничала с такими выдающимися режиссерами, как Джон Бэдэм, Сэм РэймиЗловещие мертвецы 3: Армия тьмы», «Простой план»), Кэмерон КроуОдиночки»), Бернардо БертолуччиМаленький Будда»), Алан ПаркерДорога на Вэлвилл»), Квентин ТарантиноДжеки Браун»), Ноа БаумбахМистер Ревность») и Пол ШредерПрикосновение»). Запомнилась по фильмам «Франкенштейн освобожденный», «Ария», «Вредный Фред», «Доктор Голливуд», «Счастливый случай», «Мэрия», «Я — Элвис, ты — Мэрилин», «Лэйк Плэсид: Озеро страха», «Обезьянья кость» и «Поцелуй Дракона». Последний раз на экране появилась в 2002-м, сыграв Снежную королеву в одноименном мини-сериале.

Лауреатка кинофестиваля в Сиджесе за лучшую женскую роль в фильме «Магия». В конце 2003-го Бриджит вышла замуж за талантливого композитора Дэнни Элфмена и перестала сниматься в кино. В январе 2005-го у пары родился сын Оливер.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   27.01.2024 - 15:37
Вот кто был настоящим Секс-символом! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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АрияБеспечный ездокВозврата нетВредный ФредДжеки БраунДоктор ГолливудДорога на ВэлвиллЗловещие мертвецы 3: Армия тьмыКрестный отец: Трилогия 1901-1980Крёстный отец: Часть третьяЛэйк Плэсид: Озеро страхаМагияМаленький БуддаМистер РевностьМэрияНикитаОбезьянья костьОдинокая белая женщинаОдиночкиПартнерыПоцелуй ДраконаПрикосновениеПростой планСкандалСнежная королеваСчастливый случайЯ - Элвис, ты - Мэрилин

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«Возврата нет»
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