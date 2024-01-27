Денис Нурулин и Софья Присс переехали из Кисловодска в Стамбул

По словам режиссера Леонида Белозоровича, «в основе телесериала лежит Русско-турецкая война 1877-1878 годов. В сценарии мы опирались на русскую литературу: Лермонтов, Толстой, Достоевский… Нашей задачей было сохранить язык общения людей того времени, их взаимоотношения и, конечно же, быт. Все-таки это совсем другая эпоха. Хотелось бы воссоздать ее настолько, чтобы зритель доверял происходящему на экране».
События мелодрамы разворачиваются в 1878 году. На исходе Русско-турецкой войны без вести пропадает князь Алексей Раевский (Нурулин), который воюет на Балканском фронте в чине майора. Его молодая жена, княгиня Софья (Присс), не верит в гибель князя. Она проходит ускоренные курсы медсестер и отправляется на фронт на его поиски. Преодолев много испытаний, Софья спасает мужа из турецкого плена и вместе с ним возвращается в Россию, но враги Раевского обвиняют его в предательстве родины. Спасти князя от каторги может только Софья. Для этого ей снова, уже в окружении верных друзей, придется отправиться в путешествие на Восток.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Светлана Кругликова и художник-постановщик Владлен Семченков. Съемки первого периода проходили зимой в Кисловодске, Пятигорске, а также в Приэльбрусье на высоте 1890 метров над уровнем моря, где передвижение группы было возможно только на джипах.
«В условиях снежных заносов снимать было непросто, но слаженная работа администрации и всей съемочной группы позволяла нам добираться до самых труднопроходимых мест. Наши главные герои в совершенстве овладели верховой ездой и самостоятельно выполняли большую часть трюков на лошадях в экшен-сценах. А рядом с ними на площадке всегда находились реконструкторы боев и исторические консультанты, которые отслеживали каждое движение актеров и, в прямом смысле, каждую пуговицу на их одежде, чтобы все детали максимально соответствовали действительности», — рассказал директор съемочной группы Александр Урунов.
фото: пресс-служба телеканала «Россия»
Из Кисловодска съемочная группа переместилась в Стамбул, а затем в деревню Адатепе на берег Эгейского моря, где, по сюжету, живут турецкие герои сериала. Завершатся съемки в Санкт-Петербурге.
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