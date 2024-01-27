Драма «Летом» удостоена главного приза «Сандэнса»

Подведены итоги юбилейного 40-го фестиваля независимого кино «Сандэнс». Приз большого жюри основной программы достался драме Алессандры Лакорацци
«Летом
», отмеченной также наградой за режиссуру. Список лауреатов опубликован на сайте
Института Сандэнс.
Две статуэтки получило драмеди Шона Вана
«Диди
» — за лучший актерский ансамбль и приз зрительских симпатий. Лучшим сценаристом смотра признан автор «Настоящей боли
» Джесси Айзенберг
. Нико Паркер
, сыгравшей в «Солнечном береге
», вручили спецприз за выдающуюся актерскую игру.
В международном конкурсе победу одержали документальный «Новый вид дикой природы
» и драма «Судзе
». Приза имени Альфреда П. Слоуна за лучший фильм о технологиях удостоена картина «Люби меня
» с Кристен Стюарт
.
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