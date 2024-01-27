Драма «Летом» удостоена главного приза «Сандэнса»

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В прокате с 22 февраля

«Квартет И» проведет «Один день в Стамбуле» в трейлере новой комедии

Интервью

Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона

Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни