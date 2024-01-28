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Эдвард Нортон присоединился к касту байопика о Бобе Дилане

28 января
2024 год

Новости кино >>
28 января 2024
Эдвард Нортон присоединился к касту байопика о Бобе Дилане «Совершенный незнакомец» (A Complete Unknown), в котором главную роль исполняет Тимоти Шаламе.

Эдвард Нортон присоединился к касту байопика о Бобе Дилане
фото: Film Updates

Нортон сыграет Пита Сигера, культового фолк-исполнителя и наставника Боба Дилана. Ранее эта роль была закреплена за Бенедиктом Камбербэтчем, который покинул проект из-за проблем с расписанием.

Съемки фильма Джеймса Мэнголда должны начаться в Нью-Йорке в марте. Действие ленты развернется в 1965 году, когда музыкант меняет звучание и экспериментирует, постепенно превращаясь из фолк-исполнителя в рок-икону поколения. В картине также появится Эль Фаннинг, которая сыграет возлюбленную Дилана — художницу Сильви Руссо. Сценарий написал Джэй Кокс.
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№ 1
Dima111   28.01.2024 - 12:50
Звучит крайне интересно. Удивлен, что вообще Бенедикт должен был сниматься. Так давно его нигде не видел. А вообще хороший актерский состав намечается. С нетерпением ждём подробностей и трейлера))) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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