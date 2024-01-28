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Мэттью Макконахи сядет за руль «Потерянного автобуса»

28 января
2024 год

Новости кино >>
28 января 2024
Мэттью Макконахи планирует сыграть главную роль в триллере «Потерянный автобус» (The Lost Bus). Актер ведет переговоры об участие в проекте, режиссером которого должен стать Пол Гринграсс, уточняет Deadline.

Мэттью Макконахи сядет за руль «Потерянного автобуса»
фото: austinmonthly.com

В основу картины ляжет книга Лиззи Джонсон «Парадайс : борьба одного города за выживание в американском лесном пожаре» (Paradise: One Town’s Struggle to Survive an American Wildfire), которая рассказывает о разрушительных пожарах в Калифорнии 2018 года, уничтоживших большую часть города Парадайс. Фильм сосредоточится на водителе автобуса и школьной учительнице, вывезших из хаоса автобус с детьми.

Над проектом работают компании Blumhouse и Comet Films. Сценарий ленты адаптирует Брэд Ингелсби. Среди продюсеров числится актриса Джейми Ли Кертис. Права на выпуск «Потерянного автобуса» рассчитывает приобрести Apple.
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№ 3
Сокельников Иван   28.01.2024 - 17:28
Ну раз играет Мэттью, то фильм точно получится хорошим. Я у него вообще не видел плохих лент в его фильмографии. Очень достойный и талантливый актёр читать далее>>
№ 2
Angelika77   28.01.2024 - 17:07
И актер хороший и сюжет не часто встречающийся. Больная тема не только для штатов, горит везде и очень много. читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   28.01.2024 - 16:49
Отлично! Очень люблю этого актёра, но в триллерах он почти не снимается. Наверное только "Настоящий детектив" можно считать триллером читать далее>>
Всего сообщений: 3
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