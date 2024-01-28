Мэттью Макконахи сядет за руль «Потерянного автобуса»

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7-летний Федя не по-детски внимателен к галантерейным деталям

«Недолюбленные дети — это ужас»: Юлия Снигирь о воспитании сына

Поездки «на картошку», политический активизм и ностальгия по юности

Давайте зачетку: 10 фильмов о студенческой жизни и вокруг нее

Комедия по мотивам произведений Кира Булычева о Великом Гусляре

Награды за роли второго плана достались Евгению Ткачуку и Александре Ребенок

Александр Яценко и Анна Михалкова получили «Золотых орлов» за лучшие актерские работы в кино

Андрей Чубченко вернется в Санкт-Петербург в новом сезоне «Шефа»

Телепремьера «Золотого дна» с Гуськовым и Снигирь состоится 29 января

Интервью

Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона

Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни