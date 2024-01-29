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Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля

29 января
2024 год

Новости кино >>
29 января 2024

ТНТ перезапустит формат мелодрамы в новом сериале производства Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут», который расскажет о жизни обитателей особняка на Рублевке – его хозяев и многочисленной прислуги. Премьера проекта состоится 12 февраля, уточняет пресс-служба телеканала.

Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В большом доме бурлит жизнь, бурлят и интриги: сериал полон семейных перипетий, любовных отношений, тайн прошлого и их неожиданных разоблачений, драматических и комедийных ситуаций между богатыми и бедными. «Бедные смеются, богатые плачут» – это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Все образы героев собирательные, но все они максимально точны и правдивы, а часть историй взята из происходящего «здесь и сейчас».

В сериале задействованы Полина Денисова, Михаил Сотников, Александр Самойленко, Анна Снаткина, Алена Хмельницкая, Екатерина Стулова, Сергей Ланбамин, Владимир Афанасьев, Ананке Арейру, Саша Стоун, Виктор Васильев, Андрей Гальченко и другие.

По сюжету девушка Катя, скрываясь от проблем, которые ей «подкинул» родной брат, устраивается на работу с проживанием в особняке на Рублевке. В огромном поместье, за высоким забором олигарх Сергей собирает под одной крышей всю семью – свою настоящую, третью по счету, жену и их совместных детей, а также двух бывших жен и детей от прежних браков, чтобы объявить им, что он смертельно болен и «жить осталось недолго». Бывшие жены уже мысленно делят наследство, Катя сближается со старшим сыном владельца особняка Мишей, который выдает себя за сотрудника усадьбы. Его старшая дочь Оля, остро переживающая вынужденное возвращение в Москву из теплой страны, находит поддержку в лице своего нового водителя. А многочисленный обслуживающий персонал не только наблюдает за жизнью удивительно богатых людей, чьи сумки стоят так же, как их ипотеки, но и не остается в стороне от множества интриг.

Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

«В этом проекте меня привлекла легкая схожесть между моим героем и мной. Сюжет начинается с того, что мой герой собирает всех своих жен и детей в одном доме. У меня тоже было много жен, и я с каждой из них нахожусь в хороших отношениях. Но если бы я их всех собрал в одном доме, то это был бы какой-то кошмар. И сыграть в этот кошмар мне по-актерски показалось интересным», — рассказывает Александр Самойленко.

Генеральными продюсерами проекта выступают Антон Зайцев, Антон Щукин и Артем Логинов, креативными продюсерами значатся Марина Никольская и Алексей МалышевКафе «Куба»), Анна БорисоваС нуля»), Сергей Куваев и Наталия ВагоноваСолдатки»).

«”Бедные смеются, богатые плачут” – это классическая мелодрама для самой широкой аудитории зрителей, но с визуальным апгрейдом. Зрителям помоложе понравятся любовные линии между молодыми людьми, зрителям постарше – линия отношений между олигархом и тремя его женами, всем – социальный подтекст. При этом наш сериал – это абсолютно чистая и позитивная история», — подчеркивает Антон Зайцев.

Режиссерами-постановщиками сериала стали Влад Николаев, Анна Лобанова, Сергей Куваев и Наталия Вагонова.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Александра1029 (Минск)   29.01.2024 - 13:51
По описанию очень похоже на испанский "Гран отель". Возможно, будет тоже интересно. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля фотографии
Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля фотографии
Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля фотографии
Александр Самойленко соберет всех жен и детей в особняке на Рублевке 12 февраля фотографии
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