Анастасия Уколова вернется в новых эпизодах сериала «СашаТаня»

Продолжение популярного скетчкома «СашаТаня» о самой дружной на российском телевидении семье Сергеевых стартует 12 февраля в эфире ТНТ. К своим ролям в сериале вернутся Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова, кроме того, произойдет долгожданное возвращение Кати — сестры Тани, которая уезжала в Петербург за личным счастьем. Авторы сериала обещают, что героиня Анастасии Уколовой появится в «новом статусе».
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
Личное счастье в новом сезоне настигнет персонажа, который очень давно его ждет — здоровяка Гену, героя Андрея Свиридова. Гена долго охранял Сильвестра Андреевича, отца Саши, и наконец ему выпадет шанс подумать о своей семье и даже усыновлении ребенка. Лиля и Миша, любимые друзья и соседи Сергеевых, а также родители очаровательного малыша, задумаются о расширении жилплощади и ипотеке, а еще попробуют работать вместе. Миша подсобит Саше с кражей неких данных с компьютера директора школы, заставит Сашу сняться в пикантной фотосессии с чужой женщиной и поможет организовать нелегальное дистанционное обучение для Алеши. Саша будет уходить от полицейской погони, наживаться на детях, и вызовет беременную Таню в качестве стриптизерши на мальчишник коллеги.
«В лучших традициях нашего проекта – каждая новая серия это одна большая юмористическая история семьи Сергеевых, которую каждый зритель сможет спроецировать на себя, посмеяться, а иногда даже задуматься. И так же, как и раньше – в каждой конкретной серии мы разыгрываем огромное количество маленьких жизненных ситуаций, в которые попадают наши герои вместе со зрителем. Их очень много, и они всегда очень разные. Сказать конкретно, над какими именно ситуациями мы будем смеяться в новом сезоне – просто невозможно. Но одно могу сказать точно – это как и всегда будут шутки о семье, о работе, о школе, о быте и, конечно, о любви. Маленький спойлер: любви в этом сезоне станет больше», — говорит режиссер проекта Александр Потапов.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
«СашаТаня» – спин-офф ситкома «Универ», который идет в эфире ТНТ с 2013 года и регулярно продлевается на новые сезоны. В год своего десятилетия сериал попал в книгу рекордов России и стал самым продолжительным спин-оффом за всю историю российского телевидения.
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