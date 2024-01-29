«Она монстр!»: Оксана Акиньшина строит карьеру и страдает от алкоголизма в трейлере сериала «Неверные»

В сети появился первый трейлер психологической драмы Алексея Кузмина-Тарасова «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в роли адвоката по разводам с алкогольной зависимостью. Премьера проекта состоится весной 2024 года эксклюзивно на Wink.ru, сериал пополнит линейку Wink Originals, уточняет пресс-служба видеосервиса.
Главная героиня Ольга Шилковская (Акиньшина) — жена успешного мужа, мать... и алкоголичка. Ее потребность каждый раз убегать от реальности приводит к полному одиночеству: муж подает на развод и забирает у нее сына. Ольга находит в себе силы вернуться к профессии адвоката и делает карьеру на бракоразводных и семейных процессах. К Ольге приходят за помощью, когда оказываются в безвыходной ситуации и нет возможности разрешить конфликт мирным путем. Она находит нестандартные выходы из положения, чтобы не доводить дело до суда, хотя ее методы не всегда остаются в рамках закона. Стать успешной оказывается проще, чем избавиться от зависимости и вернуть любовь сына.
«Тема женского алкоголизма не была освещена в российском кинематографе. При этом можно не рассказывать, как актуальна она для нашего общества и как неоднозначна. Также сложно опередить, кто виноват в семейных конфликтах, если они дошли до предела, с кем должны остаться дети, кто виноват в абьюзе, а кто становится жертвой по незнанию. Мы расскажем личную историю про очень особенного героя — у нее есть способности, она очень любит своего сына, но для того, чтобы быть вместе с ним, ей нужно избавиться от зависимости. Мы верим в то, что зрители готовы к новому уровню подключения и к неоднозначным персонажам, чтобы прожить эту историю вместе с ними. Оксана Акиньшина филигранно сыграла роль талантливейшего, но запутавшегося адвоката с ворохом личных проблем», — говорит шоураннер проекта Анастасия Корецкая.
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