Ушла из жизни итальянская актриса и муза Феллини Сандра Мило

Мило запомнилась образами фатальных, ироничных, раскованных и сексуальных женщин в киношедеврах Федерико Феллини «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». В 1968 году актриса ушла из кино, полностью посвятив себя семье и воспитанию детей. Сандра Мило вернулась на большой экран и телевидение в 1979 году. Среди лучших ролей этого периода: Марианна в романтической мелодраме «Золушка 80» и Арабелла в фильме «Сердце не с тобой». В 2007 году Мило с успехом выступила на театральной сцене в спектакле «8 женщин».
Актриса обладала высоким фальцетом, который стал яркой отличительной чертой ее кинообраза сексуальной блондинки-искусительницы. В 90-е и 2000-е годы активно работала на телевидении, в детских шоу-программах и развлекательных проектах. В 2020 и 2021 годах Мило получила два «Золотых глобуса» за вклад в кинематограф и национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».
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