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Ушла из жизни итальянская актриса и муза Феллини Сандра Мило

29 января
2024 год

Новости кино >>
29 января 2024

Умерла муза Федерико Феллини, одна из самых популярных итальянских актрис Сандра Мило. Ей было 90 лет, сообщает Variety. Мило скончалась во сне у себя дома в Риме.

Ушла из жизни итальянская актриса и муза Феллини Сандра Мило
фото: РИА Новости

Сандра Мило родилась 11 марта 1935 года в Тунисе, ее настоящее имя – Сальватриче Елена Греко. Дебют актрисы в кино состоялся в 1955 году в комедии «Холостяк» режиссера Антонио Пьетранджели. Затем, в 1959 году, она обратила на себя внимание ролью в драме Роберто Росселини «Генерал Делла Ровере». В 1960 сыграла в комедии Антонио Пиетранджели «Адуа и ее подруги», а спустя год исполнила главную роль в экранизации повести Стендаля «Ванина Ванини» Роберто Росселини.

Мило запомнилась образами фатальных, ироничных, раскованных и сексуальных женщин в киношедеврах Федерико Феллини «Восемь с половиной» и «Джульетта и духи». В 1968 году актриса ушла из кино, полностью посвятив себя семье и воспитанию детей. Сандра Мило вернулась на большой экран и телевидение в 1979 году. Среди лучших ролей этого периода: Марианна в романтической мелодраме «Золушка 80» и Арабелла в фильме «Сердце не с тобой». В 2007 году Мило с успехом выступила на театральной сцене в спектакле «8 женщин».

Актриса обладала высоким фальцетом, который стал яркой отличительной чертой ее кинообраза сексуальной блондинки-искусительницы. В 90-е и 2000-е годы активно работала на телевидении, в детских шоу-программах и развлекательных проектах. В 2020 и 2021 годах Мило получила два «Золотых глобуса» за вклад в кинематограф и национальную итальянскую кинопремию «Давид ди Донателло».
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