Надежда Лумпова отомстит раздражающим близким и друзьям в сериале «Карта желаний»

К тридцати годам Олеся (Надежда Лумпова) уже ответила на два извечных вопроса: «Кто виноват? — все!» и «Что делать? — мстить». Мстить своему жениху-душниле (Илья Лыков), коллегам-занудам, маме, постоянно требующей внуков, и вообще всем, кто бесит. А бесят ― все. По совету лучшей подруги Фаи (Дарья Руденок) Олеся подключилась к психологическому марафону «Карта желаний» и отвела душу, придумав для каждого страшную месть. И вроде бы уже отлегло… Но внезапно желания начинают исполняться. И вот лучшая подруга с идеальной фигурой набирает лишний вес, беспомощный коллега бегает по офису со степлером в мягком месте, а любимая мама на седьмом десятке ждет ребенка. И это только начало! Впереди самое изощренное наказание, которое она приготовила для своего жениха. Олеся в шоке и понимает, что нужно остановить проклятую карту желаний. Но как?
«В эту историю заложен личный опыт, это рефлексия и, своего рода, терапия. Это история для девушек, их личное приключение. Главная героиня Олеся — тихая, внутри много злости. Фая — ураган. У каждой девушки есть такая подруга, или у подруги есть такая подруга. Это история для девушек, чтобы мужчины обзавидовались тому, какое прикольное приключение для них сняли!», — рассказывает режиссер Оксана Мафагел, которая также выступила одним из авторов сценария.
За фантастической комедийной историей кроется мысль, что зачастую проблему нужно искать в себе, а чтобы наладить отношения с окружающими, необходимо разрешить свои внутренние конфликты.
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