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«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный»

29 января
2024 год

Новости кино >>
29 января 2024

В сети появился трейлер фильма «Ненормальный», сюжет которого вдохновлен реальной историей. Картина производства кинокомпании «Централ Партнершип» и студии «Кинослово» при поддержке Фонда Кино станет полнометражным режиссерским дебютом актера Ильи Маланина. Главные роли исполняют Александр Яценко, Илларион Маров, Елисей Свеженцев, Наталья Кудряшова, Сюй Шиюэ и Надежда Маркина.



В фильме рассказывается о судьбе мальчика Коли, который родился с тяжелейшим заболеванием, но благодаря уникальной системе гимнастики нового знакомого мамы, Юрия, и колоссальной любви к музыке смог побороть свой недуг и стать замечательным музыкантом. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви.

«Это светлая и вдохновляющая история преодоления, подходящая, на мой взгляд, для похода в кинотеатр всей семьей и оказывающая своего рода терапевтический эффект. Она может воодушевить взглянуть внутрь себя и правильно расставить акценты, дать ответы на вопросы, зарядить энергией дальше реализовываться и верить в себя, в свои стремления», — говорит Илья Маланин.

«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный»
фото: «Централ Партнершип»

Съемки проекта проходили в Новороссийске и Москве, а также в Китае. «Ненормальный» стал первым иностранным кинопроектом, снятым в КНР после завершения пандемии.
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Ненормальный

фотографии >>
«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный» фотографии
«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный» фотографии
«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный» фотографии
«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный» фотографии
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