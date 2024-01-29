«Мы сами всего добьемся»: Александр Яценко везет Иллариона Марова в Китай в трейлере фильма «Ненормальный»

В фильме рассказывается о судьбе мальчика Коли, который родился с тяжелейшим заболеванием, но благодаря уникальной системе гимнастики нового знакомого мамы, Юрия, и колоссальной любви к музыке смог побороть свой недуг и стать замечательным музыкантом. Впереди у Коли – престижный конкурс пианистов в Китае, первое свидание и масса препятствий, преодолеть которые ему помогут целительная сила музыки и отцовской любви.
«Это светлая и вдохновляющая история преодоления, подходящая, на мой взгляд, для похода в кинотеатр всей семьей и оказывающая своего рода терапевтический эффект. Она может воодушевить взглянуть внутрь себя и правильно расставить акценты, дать ответы на вопросы, зарядить энергией дальше реализовываться и верить в себя, в свои стремления», — говорит Илья Маланин.
фото: «Централ Партнершип»
Съемки проекта проходили в Новороссийске и Москве, а также в Китае. «Ненормальный» стал первым иностранным кинопроектом, снятым в КНР после завершения пандемии.
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