Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга»

Анонсированный
в октябре прошлого года сериал «Драконий жемчуг Дайма
» хвастает новым трейлером. Выход аниме от студии Toei Animation
(«Мононокэ
», «Слэм-данк
») запланирован на осень 2024-го — к 40-летию оригинальной манги Акиры Ториямы
.
Одноминутный ролик посвящен главному герою Сону Гоку. Из-за таинственного заговора легендарный герой становится маленьким и кавайным, что не мешает ему поглощать безумное количество вкусной еды и принимать участие в захватывающих сражениях.
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Сэйю Масако Нодзава
(Курэха из «Ван-Пис
», Кинтаро из «Несносных пришельцев
»), ранее озвучившая Гоку, поделилась: «Кадры из нового сериала были потрясающими! Гоку выглядел очень милым и симпатичным! Что за заговор заставил его принять такую форму? Мне очень любопытно, но я слышала, что подробности все еще держатся в секрете! Буду с нетерпением ждать нового аниме вместе с вами! Присоединяйтесь!
»
Манга «Драконий жемчуг
» выходила на страницах журнала Weekly Shonen Jump
с в 1984 года по 1995-й. Впоследствии серия получила феноменальную популярность, и на сегодняшний день франшиза
включает в себя пять аниме-сериалов, более 20 анимационных фильмов и около десяти игр для различных платформ: от Famicom до PS5 и мобильных телефонов.
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