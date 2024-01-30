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Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга»

30 января
2024 год

Новости кино >>
30 января 2024
Анонсированный в октябре прошлого года сериал «Драконий жемчуг Дайма» хвастает новым трейлером. Выход аниме от студии Toei AnimationМононокэ», «Слэм-данк») запланирован на осень 2024-го — к 40-летию оригинальной манги Акиры Ториямы.


Одноминутный ролик посвящен главному герою Сону Гоку. Из-за таинственного заговора легендарный герой становится маленьким и кавайным, что не мешает ему поглощать безумное количество вкусной еды и принимать участие в захватывающих сражениях.

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Сэйю Масако Нодзава (Курэха из «Ван-Пис», Кинтаро из «Несносных пришельцев»), ранее озвучившая Гоку, поделилась: «Кадры из нового сериала были потрясающими! Гоку выглядел очень милым и симпатичным! Что за заговор заставил его принять такую форму? Мне очень любопытно, но я слышала, что подробности все еще держатся в секрете! Буду с нетерпением ждать нового аниме вместе с вами! Присоединяйтесь!»

Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга»

Манга «Драконий жемчуг» выходила на страницах журнала Weekly Shonen Jump с в 1984 года по 1995-й. Впоследствии серия получила феноменальную популярность, и на сегодняшний день франшиза включает в себя пять аниме-сериалов, более 20 анимационных фильмов и около десяти игр для различных платформ: от Famicom до PS5 и мобильных телефонов.

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Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга» фотографии
Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга» фотографии
Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга» фотографии
Трах-ТИБИ-Дох: трейлер нового «Драконьего жемчуга» фотографии
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