Ольга Дибцева и Борис Дергачев вернутся к психологу Вадиму Демчогу 12 февраля

На СТС 12 февраля в 19:30 стартует 17-серийный второй сезон комедии «Семейка», в котором многодетные родители в исполнении Ольги Дибцевой и Бориса Дергачева решают проблемы в кабинете психолога. Об этом сообщает прес-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В новых сериях Надя и Сергей Нестеровы после перерыва снова обращаются к специалисту (Вадим Демчог). В этот раз их беспокоят отсутствие ревности и романтики в отношениях, мнительность мамы Сергея (Татьяна Орлова), будущее детей (Мария Корнеева, Карина Хисматуллина, Алексей Родионов), заедание стресса, неумение признавать ошибки, «невинная» ложь и другие проблемы, знакомые семейным парам. Опытный психолог готов помочь паре, правда, его советы часто имеют противоположный эффект.
«Мне кажется, второй сезон получился смешнее и острее. Изначально я наградила Надю своим юмором и легким отношением к жизни, поэтому новые серии авторы писали уже под нас с Борей. И мне нравится, что у Нади с Сергеем такая "любовь-конкуренция". Она все время ищет что-то новое, вдохновляет себя и мужа, попадает в авантюрные ситуации. В общем, ей хватает энергии на все», — рассказала Ольга Дибцева.
фото: пресс-служба телеканала СТС
В отличие от своей героини актриса встретила второй сезон в новом статусе: после развода Ольга снова обрела любовь и готовится стать матерью во второй раз. «Все произошло так быстро, — признается она. — Мои личная жизнь и творческая всегда были очень насыщенными и полными мистических совпадений. Когда-нибудь напишу книгу, чтобы все поняли: чудеса случаются. А историю встречи со вторым мужем я бы, конечно, хотела запечатлеть и на экране. Он меня вдохновляет».
Съемки продолжения сериала проходили в «Амедиа», где находятся декорации квартиры Нестеровых и кабинет психолога. В соседнем павильоне снимают и новых «Папиных дочек» с участием Татьяны Орловой, которой в «Семейке» досталась роль вечно недовольной свекрови. «Сейчас зритель не хочет грузить себя. Да и я ловлю себя на том, что тоже включаю легкие комедии. Нет желания смотреть что-то тяжелое и серьезное. Комедии у зрителей пользуются спросом, и в этом смысле СТС как главный развлекательный канал хорошо это чувствует», — считает актриса.
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