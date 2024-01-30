Исполнилось 50 лет «Американскому психопату» и «Темному рыцарю» Кристиану Бейлу

Сегодня, 30 января, исполнилось 50 лет выдающемуся британскому и американскому актеру и продюсеру Кристиану Бейлу.
фото: кадр из фильма «Империя Солнца»
Кристиан Чарльз Филлип Бейл родился 30 января 1974 года в Уэльсе, местечке Хейверфордвест. Его мама была балериной, а оба дедушки и отец — актерами. Один из них в Африке дважды снимался в вестернах с Джоном Уэйном. С десяти лет мальчик стал играть на сцене, когда его заметил знаменитый английский комик Роуэн Эткинсон и взял в пьесу «Кретин».
Дебютировал на телевидении в возрасте 12 лет, сыграв Алексея в картине «Анастасия. Загадка Анны». Дебют в большом кинематографе также связан с Россией — в 1987-м Крис воплотил образ Юм-Юма в экранизации детской сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» в советско-шведской постановке Владимира Грамматикова. В том же году на юного актера обратили внимание во всем мире после выхода на экраны военно-исторической драмы Стивена Спилберга «Империя Солнца». Режиссер отыскал его среди 4000 претендентов. За свою роль Кристиан получил награду от Национального совета кинокритиков США с формулировкой «Выдающемуся молодому актеру». Далее последовали роли в шекспировской экранизации «Генриха V» Кеннета Браны и в телевизионном «Острове сокровищ», где он предстал в качестве Джима Хокинса.
В 1992-м перешел к более взрослым ролям. Началось все с «диснеевской» музыкальной фантазии «Продавцы газет», где он поет и танцует, после чего зрители увидели актера в «Свингерах» и киноадаптации бестселлера Луизы Алькотт «Маленькие женщины». После ряда второплановых ролей в середине 90-х ему достался ключевой персонаж в задумчивой комедии «Метролэнд». В 1998-м снялся в независимой картине Тодда Хэйнса «Бархатная жила», представленной авторизованной биографией Дэвида Боуи и Игги Попа глазами репортера-фаната. Спустя десятилетие они поработали вместе над вольной биографией Боба Дилана под названием «Меня там нет». На Каннском кинофестивале критикам приглянулся ролью парня с замедленным развитием в остросюжетной драме «Все маленькие животные». На следующий год вернулся к экранизациям Шекспира, засветившись в образе Деметрия в фильме Майкла Хоффмана «Сон в летнюю ночь».
Лауреат более 80 престижных наград, включая «Оскар», два «Золотых глобуса», призы фестивалей в Ситжесе и Палм Спрингс. Женат на Сиби Блажич, участвовашей в каскадерских трюках на съемках «Возрождения легенды».
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