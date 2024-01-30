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Исполнилось 50 лет «Американскому психопату» и «Темному рыцарю» Кристиану Бейлу

30 января
2024 год

Новости кино >>
30 января 2024
Сегодня, 30 января, исполнилось 50 лет выдающемуся британскому и американскому актеру и продюсеру Кристиану Бейлу.

Исполнилось 50 лет «Американскому психопату» и «Темному рыцарю» Кристиану Бейлу
фото: кадр из фильма «Империя Солнца»

Кристиан Чарльз Филлип Бейл родился 30 января 1974 года в Уэльсе, местечке Хейверфордвест. Его мама была балериной, а оба дедушки и отец — актерами. Один из них в Африке дважды снимался в вестернах с Джоном Уэйном. С десяти лет мальчик стал играть на сцене, когда его заметил знаменитый английский комик Роуэн Эткинсон и взял в пьесу «Кретин».

Дебютировал на телевидении в возрасте 12 лет, сыграв Алексея в картине «Анастасия. Загадка Анны». Дебют в большом кинематографе также связан с Россией — в 1987-м Крис воплотил образ Юм-Юма в экранизации детской сказки Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» в советско-шведской постановке Владимира Грамматикова. В том же году на юного актера обратили внимание во всем мире после выхода на экраны военно-исторической драмы Стивена Спилберга «Империя Солнца». Режиссер отыскал его среди 4000 претендентов. За свою роль Кристиан получил награду от Национального совета кинокритиков США с формулировкой «Выдающемуся молодому актеру». Далее последовали роли в шекспировской экранизации «Генриха V» Кеннета Браны и в телевизионном «Острове сокровищ», где он предстал в качестве Джима Хокинса.

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В 1992-м перешел к более взрослым ролям. Началось все с «диснеевской» музыкальной фантазии «Продавцы газет», где он поет и танцует, после чего зрители увидели актера в «Свингерах» и киноадаптации бестселлера Луизы Алькотт «Маленькие женщины». После ряда второплановых ролей в середине 90-х ему достался ключевой персонаж в задумчивой комедии «Метролэнд». В 1998-м снялся в независимой картине Тодда Хэйнса «Бархатная жила», представленной авторизованной биографией Дэвида Боуи и Игги Попа глазами репортера-фаната. Спустя десятилетие они поработали вместе над вольной биографией Боба Дилана под названием «Меня там нет». На Каннском кинофестивале критикам приглянулся ролью парня с замедленным развитием в остросюжетной драме «Все маленькие животные». На следующий год вернулся к экранизациям Шекспира, засветившись в образе Деметрия в фильме Майкла Хоффмана «Сон в летнюю ночь».

Нулевые начались для звезды с культовой экранизации «Американского психопата» Брета Истона Эллиса. Следом за ним вышли «Шафт», «Власть огня» и «Эквилибриум», после которых Бейл два года не снимался, сосредотачиваясь на роли в «Машинисте» Брэда Андерсона, снятом в Испании. Он установил своеобразный абсолютный рекорд, сбросив больше веса для роли (63 фунта), чем все другие актеры до него. После утверждения на роль Человека-Летучей мыши в новой постановке именитого комикса, ему пришлось снова отъедать весь свой прежний вес и физическую форму. Образ Брюса Уэйна в трилогии Кристофера Нолана, состоящей из картин «Бэтмэн: Начало», «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды», считается одним из лучших киновоплощений знаменитого персонажа. У Нолана также сыграл в «Престиже». В 2009-м актер запомнился ролями Мелвина Парвиса в «Джонни Д.» Майкла Манна и Джона Коннора в фантастической ленте МакДжи «Терминатор: Да придет спаситель».

Исполнилось 50 лет «Американскому психопату» и «Темному рыцарю» Кристиану Бейлу
фото: кадр из фильма «Американский психопат»

На счету мастера 55 ролей. Среди других режиссеров, сотрудничавших с ним, — Джейн КэмпионПортрет леди»), Джон МэдденВыбор капитана Корелли»), Дэвид ЭйрКрутые времена»), Терренс МаликНовый Свет», «Рыцарь кубков»), Вернер ХерцогСпасительный рассвет»), Джеймс МэнголдПоезд на Юму», «Ford против Ferrari»), Дэвид О РасселлБоец», «Афера по-американски», «Амстердам»), Чжан ИмоуЦветы войны»), Скотт КуперИз пекла», «Недруги», «Всевидящее око»), Ридли СкоттИсход: Цари и боги»), Адам МаккейИгра на понижение», «Власть») и Тайка ВайтитиТор: Любовь и гром»). Подарил свой голос персонажам мультфильмов «Покахонтас», «Ходячий замок» и «Мальчик и птица».

Лауреат более 80 престижных наград, включая «Оскар», два «Золотых глобуса», призы фестивалей в Ситжесе и Палм Спрингс. Женат на Сиби Блажич, участвовашей в каскадерских трюках на съемках «Возрождения легенды».
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№ 2
Мария Бардина   30.01.2024 - 18:50
Кто бы мог подумать, когда нас всем классом повели в кино "Мио мой Мио" смотреть, что этот паренек будет в будущем выдающимся актером. Люблю многие роли, от детских до взрослых. читать далее>>
№ 1
Сокельников Иван   30.01.2024 - 18:03
Недавно смотрел "Эквилибриум" и это шикарный фильм. Даже не верится, что Кристиану уже полтинник. Я практически все фильмы из списка смотрел читать далее>>
Всего сообщений: 2
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