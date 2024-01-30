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Максим Аверин и Мария Куликова продолжат работу в «Склифосовском» 5 февраля

30 января
2024 год

Новости кино >>
30 января 2024
На «России» 5 февраля в 21:20 состоится премьера одиннадцатого сезона медицинской драмы «Склифосовский» в постановке Юлии Красновой. Главные роли в продолжении популярного сериала исполняют Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Роман Мадянов, Игорь Бочкин, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Дмитрий Ульянов, Владимир Жеребцов, Ольга Павловец, Дмитрий Миллер и Андрей Барило, уточняет пресс-служба телеканала.

Максим Аверин и Мария Куликова продолжат работу в «Склифосовском» 5 февраля
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Я очень дружу с Институтом скорой помощи имени Склифосовского. Люди, которые в нем работают, – настоящие герои. Они ежедневно трудятся в «горячих» условиях, и ими можно только восхищаться. Вот и призвание моего героя – постоянно быть на передовой. Тем он мне и интересен. Неспроста же я задержался в этом сериале на целых 11 лет! В новом сезоне на долю Брагина, как всегда, выпадут испытания, в том числе – связанные со здоровьем близких ему людей. И мне очень хочется подарить зрителям надежду, призвать поддерживать и верить друг в друга. Это сейчас самое главное», — говорит Максим Аверин.

По сюжету в Главном институте скорой помощи снова не все спокойно. Гениальный хирург Олег Брагин (Аверин) в свойственной ему манере остается главным магнитом для ЧП, которые рикошетом затрагивают его жену и коллегу Марину (Куликова). Новый главврач Полонский (Мадянов) с порога начинает наводить свои порядки и инициирует кадровые перестановки. А в коллектив «Склифа» возвращаются супруги Пастуховы (Миллер и Павловец). Очередной передел власти, суды, скандалы, взрыв, аварии и опасный вирус – и это далеко не весь список событий в отделении Ирины Павловой (Яковлева).

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«Каждый сезон мы стараемся наполнить драматическими поворотами сюжета, и я очень надеюсь, что и новые серии не разочаруют поклонников. В этом сезоне зрители увидят изменения в личной жизни Кости Лазарева, новую девушку доктора Куликова, стремительный бурный роман хирурга Волошина. И, конечно, интересно будет следить за жизнью главного героя и его близких. Зритель вместе с семьей Брагина отправится в зимнюю Карелию, а с доктором Лазаревым – на футбольный матч, где произойдет настоящее столпотворение», — рассказала режиссер Юлия Краснова.

Сценарий для продолжения написала Екатерина Тирдатова. За визуальную составляющую отвечают оператор Дмитрий Маковеев и художники-постановщики Антонина Маврина и Дарья Малахова.



По словам Марии Куликовой, «одиннадцатый сезон насыщен событиями: и трагическими, и опасными. В прошлом сезоне моя героиня была домашней, а в этот раз ее ждут серьезные приключения, что меня очень радует, потому что я люблю движение, яркие и эмоциональные сцены. В отношениях с Брагиным у нее тоже не все так просто. Двое детей его не сдерживают. Это человек – фонтан, поэтому с ним они еще "хлебнут". Уверена, зрители посмотрят на Марину Нарочинскую по-другому. Сценаристы придумали для нее совершенно неожиданный и очень любопытный ход».
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обсуждение >>
№ 1
Сокельников Иван   30.01.2024 - 18:07
Склифосовский это единственный сериал, который не скатывается. Правда мне кажется, что сильно растягивать тоже не стоит. Лучше все завершать на хорошей ноте читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Максим Аверин и Мария Куликова продолжат работу в «Склифосовском» 5 февраля фотографии
Максим Аверин и Мария Куликова продолжат работу в «Склифосовском» 5 февраля фотографии
Максим Аверин и Мария Куликова продолжат работу в «Склифосовском» 5 февраля фотографии
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