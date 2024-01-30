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«Выжившие» пробудятся 8 февраля

30 января
2024 год

Новости кино >>
30 января 2024

Второй сезон постапокалиптического триллера «Выжившие» с подзаголовком «Пробуждение» станет доступен пользователям Okko с 8 февраля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Режиссером продолжения выступил Евгений Емелин, креативным продюсером – Андрей Прошкин. К уже полюбившимся героям в исполнении Алексея Филимонова, Дарьи Савельевой, Валентины Лукащук, Виталии Корниенко, Евгения Коряковского, Анны Слю и Сергея Бондарчука добавятся новые персонажи, роли которых исполнят Мариэтта Цигаль-Полищук, Федор Лавров, Дмитрий Куличков, Антон Филипенко, Евгения Крегжде, Сергей Волков, Сергей Гилев, Кирилл Назаров, Таша Цветкова и Алексей Шевченков.

Постапокалиптическая вселенная пополнится основным сериалом, состоящим из девяти эпизодов по 50 минут и пять самостоятельными веб-сериалами, состоящими из эпизодов до десяти минут, где в знакомой реальности действуют другие герои. Веб-сериалы «Круги», «Дед», «Допрос», «Беременная» и «Патруль», креативным продюсером которых, как и в первом сезоне, выступил Бакур Бакурадзе, продолжат погружение зрителей во вселенную «Выживших» параллельно повествованию основного сериала.

Читать рецензию «Выжившие»: Россия для сонных

«Мы продолжаем развивать вселенную "Выживших", во втором сезоне которых у нас немного поменялись слагаемые: Андрей Прошкин взял на себя обязанности креативного продюсера, а режиссером основного сериала стал Евгений Емелин, который делал несколько веб-сериалов для первого сезона. И, естественно, мы продолжили и линию вебов, за которые отвечает Бакур Бакурадзе. Мы рады, что премьера в Okko уже совсем скоро и с волнением ждем, что скажет зритель», — прокомментировал продюсер Александр Плотников.

По сюжету города опустели, заводы остановились, оставшиеся в живых люди объединяются в небольшие поселения. Они пасут овец, гонят спирт, чтобы откупиться от местных бандитов, и постоянно борются со сном. Всех, кто проспит дольше двух часов, ждет летаргия и смерть. Жители одного из поселков узнают, что существует город, где нашли способ пробуждать от сонной болезни. Они готовы бросить все ради смутной надежды на счастливое будущее. Но в городе не рады гостям. Оказывается, что после пробуждения люди меняются — жены перестают любить своих мужей, а матери ничего не чувствуют к своим детям. Общество раскалывается на неспящих и избранных — пробужденных.

«Выжившие» пробудятся 8 февраля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам продюсера по оригинальному контенту Okko Гавриила Гордеева, «во вселенной "Выживших" жизнь не останавливалась и продолжала развиваться. И вот теперь, спустя два года после событий первого сезона, можно будет увидеть, как она изменилась. За этим крайне интересно наблюдать: новые герои, новые обстоятельства и условия вокруг них, но все та же сонная эпидемия. "Выжившие 2. Пробуждение" — масштабное постапокалиптическое приключение и преодоление в локациях русской степи».

Премьерный показ первого сезона «Выживших» состоялся в рамках третьего международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest, который прошел в Нижнем Новгороде с 29 июля по 1 августа 2021 года. В конце 2023-го в Okko появился специальный новогодний эпизод «Выжившие. Смертельный номер», который послужил неким мостиком между первым и вторым сезоном оригинального сериала.
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