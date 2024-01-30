Елизавета Боярская в начале февраля предстанет в образе Екатерины Второй

По словам режиссера Сергея Гинзбурга, «история всегда привлекает, потому что, не зная ее, очень трудно разобраться в сегодняшнем дне. Ведь история, так или иначе, всегда повторяется. А когда мы говорим про Екатерину Вторую, то автоматически возникает ассоциация с Золотым веком России. И, действительно, наибольшего расширения и силы Российская империя достигла именно при Екатерине. Как это произошло и почему именно при ней – одна из тем нашего сериала. Задача у нас простая – пробудить интерес к той эпохе и к конкретной исторической фигуре. Потому что при личном интересе, даже если он вызван спором или выявлением какой-то неточности, ты начинаешь сам в это погружаться и изучать. Для этого и существует историческое кино. Мы хотим спровоцировать зрителя на интерес, на желание думать и понимать происходящее даже сегодня через понимание истории и развития страны».
События сериала стартуют в 1763 году – первом после коронации. Екатерина возвращает двор из Москвы в Петербург. Она очарована идеями Просвещения, мечтает о равноправии и техническом прогрессе. Но царедворцы саботируют её решения, а европейские монархии не желают видеть Россию великой. В ближайшем окружении императрицы зреет масонский заговор. Демонстрируя мудрость политика, Екатерина постепенно укрепляется на троне. Она служит государству, а не себе, превращает бывших врагов в союзников и постепенно избавляется от всех, кто ей угрожает. Екатерина Алексеевна потратит немало сил на то, чтобы усмирить собственного сына - так похожего на своего отца Петра Третьего. Григорию Орлову так и не удастся удержать любовь Екатерины, но она, наконец, обретет человека, на которого сможет опереться – и как государыня, и как женщина. Война с Турцией и Пугачевский бунт станут тяжелыми испытаниями, но Екатерина справится и с ними. При ней России удастся отстоять форпосты в Черном и Азовском морях. Впереди освоение Новороссии и новые свершения на благо страны. Утвердившись на троне ради безопасности: своей и сына, Екатерина постепенно понимает, что ее предназначение — не матери и жены, а Самодержицы Всероссийской.
«Я всегда стараюсь тщательно готовиться к съемкам, особенно если речь идет об исторической личности: книги, фильмы, письма, дневники – все это необходимая пища для подготовки. Но, скажу честно, наверное, именно потому, что Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом, хочется максимальной свободы и полета фантазии. Факты, точность и ясность событий уже давно изложены на бумаге и в документальных фильмах. Нам был интересен в целом образ Императрицы, Матушки, матери, женщины. Исторические события – скорее фон, нам хотелось сосредоточиться на личности, пофантазировать, какова же природа женщины, ставшей одним из самых заметных правителей России, нуждающейся в любви и соратничестве, нежной и порой несправедливой матери», — рассказала Елизавета Боярская.
Актриса отмечает, что «Екатерина – фигура, к которой уже не раз обращались в кинематографе, как в российском, так и в мировом. Знаете, так получилось, что я играю роль Елены Андреевны в "Дяде Ване" Чехова сразу в двух театрах. В родном Малом Драматическом театре в Питере и в Театре Наций в Москве. И это два абсолютно разных спектакля, несмотря на то, что одна пьеса. И Елена у режиссера Додина у меня совсем другая, нежели Елена у режиссера Брауншвейга. Все всегда зависит от режиссера, от акцентов которые он хочет расставить, от темы, которую выбирает главной, от его взгляда на историю и с внутренней и с визуальной точки зрения. То же самое с Екатериной. Да, мы рассказываем историю одну и ту же: что были восстание Пугачева, княжна Тараканова, сложные отношения с сыном, фавориты. Была оспа, чума в Москве. Но это будет взгляд именно режиссера Сергея Гинзбурга и определённой компании артистов».
фото: пресс-служба Первого канала
Съемки сериала длились 89 дней и проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе в Царском селе, Петергофе, Гатчине, Стрельне, Ломоносове, Елизаветино. Впервые кинематографистами был задействован на открытой воде корабль «Полтава». А для создания декорации Москвы, охваченной чумой, использовали более 14 тонн песка и земли.
По словам Алексея Морозова, он не в первый раз играет исторических личностей. «Григорий Александрович Потемкин — знаменитый фаворит Екатерины II. Благородный, умнейший человек, который много сделал для России. Среди приближенных Екатерины, Потемкин занимал особое место. Это была любовь, основанная на дружбе и взаимном уважении. Когда играешь исторических личностей, то, конечно, необходимо перечитать и пересмотреть все, что можно найти про своего персонажа. Всегда важны биографические и психологические моменты. Но чтобы избавиться от излишнего груза ответственности, в момент исполнения, нужно все это забыть и просто довериться своему организму, в который уже попала эта информация, ее дополнительно играть уже не нужно. А дальше наполнить этот сосуд и влить туда свое содержание: свои нервы, глаза, свою тоску и боль, свои улыбки. Пытаться прожить каждую сцену здесь и сейчас. Когда я играл Потемкина, то искал в себе благородство, ум и мудрость, умение лавировать дипломатически», — вспоминает актер.
В главных ролях и эпизодах снялись 100 актеров, в массовых и групповых сценах – более 1500. Для проекта подготовили 1000 исторических костюмов, часть из которых создавались непосредственно под главных актеров (так, для Екатерины Второй было пошито 10 нарядов), а часть – взяты на прокат в Испании и Чехии, на киностудиях «Мосфильма», Горького, «Ленфильма» и у частных коллекционеров. Специально для сериала были воспроизведены копии уникальных музейных образцов ювелирных украшений, среди которых перстень императрицы и алмаз «Орлов», названный именем фаворита Екатерины Великой.
«Орлов – крайне неоднозначная фигура, а воплощать такой образ всегда вдвойне интереснее. Я не думаю, что интерпретация графа в нашем проекте вызовет споры, если погрузиться в изучение исторических материалов, то все сразу встает на свои места. Орлов — настоящий солдат, который прошел семилетнюю войну, у которого много ранений, и он вынужден быть при дворе. У него абсолютно не политические мозги, потому что, в первую очередь, он воин. Его многие считают глупым, хотя, по мне, он просто оказался не на своем месте. И в этом его трагедия, — поведал о своем персонаже Антон Хабаров. — XVIII век – это другая эстетика, другие костюмы, другие плечи, 45-й размер ноги вообще считался неприемлемым. Люди двора были чисто выбриты, вытравливая щетину мышьяком, и всегда носили парики. Отсутствие парика, который, к слову, мог стоить целое имение, в те времена было бы равносильно сегодняшнему появлению без штанов».
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