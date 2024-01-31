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Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви»

31 января
2024 год

Новости кино >>
31 января 2024

На «Dомашнем» завершились съемки мелодрамы «Чары любви» с Аленой Коломиной, Екатериной Кульчицкой и Артемом Крыловым в главных ролях. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету красивая и успешная Агата — «правая рука» матери, владелицы крупной компании Инны Покровской. Инна хочет, чтобы дочь вышла замуж за Кирилла Сорина – скоро он станет наследником бизнеса своего отца, что было бы Покровской «на руку», но Агата любит другого. Узнав о романе с «нищебродом», мать запрещает ей с ним встречаться. Агата с Димой решают тайно пожениться, но не успевают — жених трагически погибает.

Агата тяжело переживает смерть любимого, ее поддерживает бабушка. В откровенном разговоре женщина признается: над их родом висит проклятие – кто их полюбит, тот погибает. Агата должна решить, как ей с этим жить. Вскоре Агата выясняет, что Кирилл Сорин может быть причастен к трагической смерти Димы, и решает отомстить, воспользовавшись своими чарами. Но девушка никак не ожидала, что, встав на путь мести, попадет в ловушку собственных чувств.

«В начале фильма зритель знакомится с влюбленной, воодушевленной и мечтательной девушкой, которая затем сталкивается со сложными жизненными обстоятельствами и постепенно начинает взрослеть и задаваться вопросами о добре и зле. Очень интересно наблюдать за тем, как она, вопреки своим убеждениям, встает на "темный путь". И только любовь помогает ей снять эти страшные "чары". Об этом наш фильм», — рассказывает Алена Коломина.

Режиссером мелодрамы выступает Дарья Фекленко. За визуальную составляющую отвечают оператор Виктор Гончар и художник-постановщик Валерий Юркевич.
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Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви» фотографии
Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви» фотографии
Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви» фотографии
Алена Коломина, Екатерина Кульчицкая и Артем Крылов попадут под «Чары любви» фотографии
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