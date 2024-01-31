Национальная Медиа Группа создает кластер документального производства

Национальная Медиа Группа объявила о создании НМГ ДОК — кластера, специализирующегося на производстве документального контента для ТВ, онлайн-сервисов и платформ. До конца года планируют выпустить 100 оригинальных документальных фильмов, сообщает пресс-служба холдинга.
фото: пресс-служба НМГ
Среди первых проектов НМГ ДОК — фильм об Александре III, «самом недооцененном российском императоре», и картина о величайшем российском ученом Дмитрии Менделееве, о десятках открытий которого в различных областях многие даже не подозревают. Кроме того, в планах выпустить документалку об одном из самых жестоких маньяков СССР и России Сергее Головкине по прозвищу Фишер. Фильм включает в себя уникальное архивное видео, снятое в местах преступлений и в жуткой пыточной, которую убийца оборудовал в своем гараже недалеко от правительственной дачи в Горках. Также НМГ ДОК покажет проект о легендарном мореплавателе Христофора Колумба и попробует ответить на вопрос существовал ли Колумб в реальности или под этим псевдонимом скрывалась другая, вполне определенная личность. Зрителей также ждет российская версия мирового телехита «Как устроена Вселенная?».
Возглавит новое структурное подразделение лауреат Премии Правительства Российской Федерации в области СМИ Юлия Засько. Курировать работу НМГ ДОК поручено заместителю генерального директора Национальной Медиа Группы Владимиру Тюлину, а за производственную часть и отбор идей отвечают телепродюсеры Михаил Тукмачев и Екатерина Авалиани. Помощь в создании контента окажет экспертный совет, в состав которого войдут видные историки, ученые и документалисты. К созданию проектов НМГ ДОК также привлечены известные кинематографисты: режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук, актеры Вадим Демчог, Алексей Нилов, Михаил Горевой и другие.
«Документальное кино становится все более востребованным среди аудитории, составляя подчас конкуренцию сериалам, шоу и новостям. На ТВ документальный контент сегодня занимает около 8% смотрения, а мировые тренды демонстрируют потенциал роста смотрения документального контента в онлайн-среде в несколько раз. Документальный контент обеспечивает более глубокое погружение в тему и высокую вовлеченность по сравнению с другими жанрами, побуждает людей думать и мечтать, расширять свое образование и кругозор. Мы уверены, что НМГ ДОК откроет новое окно возможностей для самых талантливых теле- и кинодокументалистов страны и станет своего рода центром сосредоточения высококачественных работ в жанре нон-фикшн, ведущим заказчиком и дистрибутором документального продукта на российском рынке», — говорит генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Продукты НМГ ДОК будут дистрибутироваться как внутри периметра каналов и платформ НМГ, так и будут доступны для всего российского рынка. НМГ ДОК также приглашает к сотрудничеству творческие коллективы и документалистов с яркими и необычными идеями.
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